Efsane Keskin Nişancı Oyunu Çok Ucuzladı! %90'lık İndirimi Kaçırmayın

Keskin nişancı oyunlarını oynamayı seven oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Steam'de başlayan kampanya ile birlikte Sniper Ghost Warrior Contracts 2'nin standart sürümünün fiyatı önemli ölçüde düştü. Başarılı keskin nişancı oyununu şu anda çok ucuza satın alabilmeniz mümkün.

Sniper Ghost Warrior Contracts 2'nin Fiyatı Düştü

2021 yılının haziran ayında piyasaya sürülen Sniper Ghost Warrior Contracts 2'nin standart sürümü, Steam'de yüzde 90 indirim ile birlikte 19,99 dolar (828 TL) yerine 1,99 dolar (82 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Deluxe Arsenal isimli sürüm de yüzde 90 oranında indirime girdi.

Deluxe Arsenal sürümü 26,51 dolardan (1.099 TL) 2,59 dolara (107 TL) düştü. Bu sürümde oyunun yanı sıra "Graffiti Glow Skin", "Lock n' Load Weapons Pack", "Abstract Assassin Skin Pack" ve "Dark Sky Skin" olmak üzere dört farklı DLC yani indirilebilir içerik de bulunuyor.

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 Fragmanı

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 Nasıl Bir Oyun?

Sniper Ghost Warrior Contracts 2, en iyi sniper oyunları arasında yer alıyor. CI Games tarafından geliştirilen oyunda Raven isimli suikastçıyı kontrol ediyoruz. Amacımız ise hedefleri ortadan kaldırmak. Bunu ister düşmanlara sessiz şekilde yaklaşarak ister uzaktaki bir noktadan yapabiliyoruz.

Böylece görevleri farklı şekillerde terkar oynayabiliyoruz. 1.000 metrenin üzerindeki mesafelerden atış yapma imkânı mevcut. Bu, atış mekaniklerini daha gerçekçi ve zorlayıcı hâle getiriyor. Mermi düşüşü, rüzgâr hızı gibi faktörleri dikkate almamız gerekiyor. Oyunun Steam'deki inceleme notları "Çok Olumlu" durumda.

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 8.1 / 10 (64-bit)

Windows 8.1 / 10 (64-bit) İşlemci: Intel Core i5 7600 / AMD Ryzen 5 1600

Intel Core i5 7600 / AMD Ryzen 5 1600 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA Geforce 970 / Radeon RX 580

NVIDIA Geforce 970 / Radeon RX 580 DirectX: Sürüm 11

Sniper Ghost Warrior Contracts 2'nin yüklenebilmesi için en az 20 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyulacak. Depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilir ve böylece kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri