Soluduğunuz Havanın Ne Kadar Kaliteli Olduğunu Gösteren Uygulama

Atmosferdeki karbondioksit yoğunluğu her geçen yıl artıyor. Öyle ki, Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), bu durumun iklim değişikliğini kuşaklar boyu sürecek kritik bir aşamaya taşıdığını belirtiyor. Peki, yaşadığınız şehirdeki havanın kalite değerlerini anlık olarak görmek ister miydiniz?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geliştirilen mobil uygulama, yaşadığınız bölgenin ve soluduğunuz havanın ne kadar kaliteli olduğu konusunda sizleri bilgilendiriyor. Uygulama sayesinde, havanın kalite değerlerini artık akıllı telefonlarınızdan anlık olarak öğrenebileceksiniz.

Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı'nda yer alan 300 adet hava kalitesi ölçüm istasyonundan elde edilen ölçüm sonuçlarını www.havaizleme.gov.tr web adresinden kamuoyu bilgisine sunan bakanlık, vatandaşların havanın kalitesine daha kolay erişebilmesi amacıyla mobil uygulama geliştirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, uygulamanın şu an için yalnızca Android platformu için kullanıma sunulduğunu, ancak iOS tarafındaki çalışmaların da kısa zaman sonra tamamlanacağını aktardı.

Uygulama ile vatandaşların yaşadıkları bölgenin ve soludukları havanın kalite değerlerini görebileceklerini söyleyen Öztürk, “Mobil uygulama ile konumunuza en yakın ölçüm istasyonunun ölçüm değerlerinin öğrenilmesi, güncel hava kalitesine göre aktivite önerilerinin görüntülenmesi ve ölçüm istasyonu ile ilgili hem fotoğraf hem de konum bazlı bildirim gönderilebilmesi sağlandı.” ifadelerini kullandı.

"Vatandaşımız temiz hava soluma ve soluduğu havanın kalitesini bilme hakkına sahip.” diyen Öztürk, kullanıcıların bulundukları bölgenin hava kalitesi değeri ile ilgili merak ettiği soruları da uygulama üzerinden bakanlığa anında iletebileceklerini söyledi.

Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı uygulamasını aşağıdaki bağlantıdan telefonunuza indirebilirsiniz: