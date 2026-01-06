Sony Sürpriz Elektrikli Otomobilini Tanıttı: Arka Koltukta PS5 Oynanabiliyor!

Teknoloji dünyasının en prestijli fuarlarından CES 2026 tüm hızıyla sürerken, son olarak teknoloji devi Sony sürpriz hamleleriyle Las Vegas'taki büyük sahnede boy gösterdi. Şirket, Honda ortaklığıyla yürüttüğü Afeela projesinin en yeni meyvesi olan elektrikli otomobil konseptini görücüye çıkardı.

"Afeela Prototype 2026" adıyla sergilenen bu yeni modelin yanı sıra etkinlikte yıllardır yolu gözlenen Afeela 1 modeline dair kritik bilgiler de paylaşıldı. Marka aracın neden geciktiğine açıklık getirirken muhtemel çıkış tarihi hakkında da önemli ipuçları verdi. İşte detaylar!

Sony'nin Yeni Afeela Prototipi Neler Sunuyor?

Yeni konsept, temel olarak Afeela 1’in tasarım dilini koruyan ancak çok daha heybetli duran bir SUV versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Sony teknik detayları saklı tutsa da aracın Qualcomm Snapdragon Digital Chassis işletim sistemiyle çalışacağını doğruladı.

Sürüş asistanı konusunda da iddialı olan model, 'eller serbest' teknolojisiyle birlikte gelecek ve zamanla 4. seviye otonom sürüşe evrilecek. Ancak aracın en çarpıcı özelliği şüphesiz eğlence sistemi tarafında olacak.

Sony tarafından yapılan açıklamaya göre otomobile eklenen Remote Play desteği sayesinde yolcular arka koltuklara yerleştirilen PlayStation Portal benzeri özel ekranlar üzerinden yolculukları boyunca konsol deneyimi yaşayabilecek

Afeela 1 Ne Zaman Çıkacak?

Etkinlikte yıllardır beklenen Afeela 1 modeli hakkında da açıklamalarda bulunan Sony, aracın Honda'nın Ohio fabrikasında üretileceğini ve ilk teslimatların en erken 2027 yılında gerçekleştirileceğini açıkladı. Bununla birlikte otomobilin ilk etapta sadece ABD'de satışa sunulacağı belirtiliyor.

Geciken çıkış tarihinin yanı sıra fiyat etiketi de moralleri bozacak cinsten. Marka Afeela 1'in yaklaşık 90 bin dolar gibi epey yüksek bir fiyat etiketiyle piyasaya sürüleceğini doğruladı.

Ancak madalyonun diğer yüzünde teknik veriler bu fiyatı desteklemekte zorlanıyor. Özellikle yüksek fiyatı nedeniyle elektrikli Porsche Cayenne gibi üst segment rakiplerle yarışması beklenen aracın 480 kilometre gibi günümüz standartlarında ortalama kalan bir menzil sunacağı konuşuluyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Sony, yeni otomobil projesinde başarılı olabilecek mi? Yorumlarda buluşalım.