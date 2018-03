Sony'den PS Vita ve PS3 Sahiplerine Kötü Haber

PlayStaion 4'ün piyasaya sürülmesinden bu yana PS Plus ismi verilen özel üyelik sistemine dahil olan kullanıcılarına ücretsiz olarak oyun hediye eden Sony, bu kararından vazgeçti. Birkaç dakika önce kullanıcılara gönderilen elektrik posta ile artık PS3 ve PS Vita üyelerine ücretsiz oyun verilmeyeceği açıklandı.

Microsoft, Xbox konsolları üzerinde çok uzun süredir Gold ismini verdiği üyelik sistemini kullanıyordu. Bu üyelik sisteminde, belirli bir ücret ödeyen Xbox kullanıcıları, satın aldıkları oyunların çok oyunculu bölümlerine girme hakkı kazanıyor, bununla birlikte aylık olarak ücretsiz oyunlar alıyordı. PlayStation 4'ü yayınlamasının ardından benzer bir sistemi PlayStaion Plus adı altında duyuran Sony, birkaç yıldır bu üyelik sistemine belirli bir ücret ödeyen PlayStation kullanıcılarına, aylık olarak iki oyun hediye ediyordu.

Hem Playstation 4'ü hem de Playstation Vita'sı olan kullanıcılar ise tek bir üyelik satın alarak, iki ayrı konsol için gelen oyunları hesaplarına ekleyerek, oynama şansı yakalayabiliyorlardı. PS Plus sisteminde önemli bir değişiklik yaptığını söyleyen Sony ise bugün gönderdiği bir elektronik posta ile 8 Mart tarihinden sonra PS3 ve PS Vita kullanıcılarına ücretsiz oyun vermeyi durduğunu açıkladı. Gönderilen metinde şu ifadelere yer verildi: "PlayStation 3 (PS3) veya PlayStation Vita (PS Vita) oyunları, PlayStation Plus Aylık Oyunlarına 8 Mart 2019'a kadar dahil edilecektir. 8 Mart 2019'dan itibaren PlayStation Plus üyelerine sunulan Aylık Oyunlar arasında artık PS3 veya PS Vita oyunları yer almayacaktır. İndirilmiş veya İndirme Listenize daha önceden eklenmiş PS3 veya PS Vita Aylık Oyunlarının tümünü, PlayStation Plus üyesi olduğunuz sürece oynayabilirsiniz. 8 Mart 2019'dan sonra Aylık Oyunlara yalnızca PlayStation 4 (PS4) oyunları dahil olacaktır. PlayStation Plus hizmetinin diğer tüm özellikleri ve avantajları bu değişiklikten etkilenmeyecektir."

PS Plus Mart 2018 Ücretsiz Oyunları

Bu karardan sonra son olarak PS3 ve PS Vita için ücretsiz oyun verdiği listeyi açıklayan Sony, oldukça başarılı oyunları ücretsiz olarak kullanıcılarına sunarak, biraz olsun gönül alma yoluna gitti. İşte Mart 2018'in ücretsiz PS Plus oyunları:

PS4

Bloodborne

Ratchet & Clank

Mighty No. 9

Claire: Extended Cut

Bombing Busters

PS3

Mighty No. 9

Legend of Kay

PS Vita