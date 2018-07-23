Sony'den Telefon Kameraları İçin En Yüksek Çözünürlüklü Sensör

Sony her ne kadar akıllı telefon konusunda sıkıntılar yaşasa da kamera sensöründe dünyanın önde gelen markalarından olduğunu biliyoruz. Şirketin son tasarımı olan IMX58 sensörünün, sektördeki en yüksek piksel sayısına destek sağlayabileceği ifade ediliyor.

Pek çok akıllı telefon üreticisine kamera sensörü tedarik eden Sony, geliştirdiği yeni sensörle birlikte 48MP (8000 x 6000) çözünürlüğe destek sağlayabilecek. Bu anlamda görüntü kalitesinde sıçrama yaşanacağı dile getiriliyorken aynı zamanda bu sensörde kullanılan 0.8 mikron piksel, piyasadaki en küçük piksel olacak.

8mm boyutunda olan IMX58 sensörü, daha önce denenmiş bazı gruplama tekniklerini barındırıyor. Özellikle odaklama, gece çekimleri ve zoom konusunda üst düzey performans göstermeye olanak sağlayacak olan bu sensörün aynı zamanda kameranın görüntüyü çözme yeteneğinde büyük rol oynayacağını da belirtmek gerekiyor.

Önümüzdeki Eylül ayından itibaren telefon üreticilerine gönderilmeye başlayacağı ifade edilen sensörün 27 dolar olması da gözlerden kaçmadı. Bu anlamda Sony ile işbirliği yapan pek çok marka IMX58 sensörüyle kamera performanslarını bir hayli arttıracak gibi gözüküyor.