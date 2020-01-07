Sony'nin Taipei Game Show 2020'de Göstereceği Oyunların Listesi

Sony, Taipei Game Show 2020 fuarında boy gösterecek olan şirketlerin arasında yer alacak. Japon teknoloji devi, fuar sırasında göstereceği oyunların listesini de şimdiden yayınladı.
İlki 2003 yılında düzenlenen Taipei Game Show, zaman içerisinde kaydettiği gelişim ile Asya-Pasifik bölgesinin en önemli fuarı haline geldi. Bu yıl bir yenisi ile yoluna devam edecek. 6 - 9 Şubat 2020 tarihleri arasında Nangang Gösteri Merkezi'nde düzenlenecek olan fuara oyun dünyasından birçok önemli geliştirici ve yayıncı katılım gösterecek. Bunların arasında Sony Interactive Entertainment da bulunacak. Fuar alanında PlayStation için kurulacak stantta bir takım oyunlar da ziyaretçilere gösterilecek. Söylenene göre standın teması "Yıldız sizsiziniz." olacakmış ve geleneksel PlayStation sloganı olan "Hepimiz Oynarız!" da ön planda olacakmış.
Sony Interactive Entertainment fuar sırasında göstereceği oyunların bir listesini yayınladı. Ancak önümüzde daha bir aylık bir süreç olduğu için fuar zamanı yaklaştıkça bahsi geçen listenin genişleyeceğini düşünüyoruz. Çünkü, Ghost of Tsushima gibi adını göremediğimiz oyunlar var.
Yayınlanmış olan listenin mevcut hali ise şu şekilde:
- The Last of Us Part II (Sadece Video)
- Marvel’s Iron Man VR (Oynanabilir Demo ve Video)
- Nioh 2 (Oynanabilir Demo ve Video)
- Final Fantasy VII Remake (Oynanabilir Demo ve Video)
- Trials of Mana (Oynanabilir Demo ve Video)
- Marvel’s Avengers (Oynanabilir Demo ve Video)
- Cyberpunk 2077 (Sadece Video)
- Resident Evil: Resistance (Oynanabilir Demo ve Video)
- One Piece: Pirate Warriors 4 (Oynanabilir Demo ve Video)
- Sword Art Online Alicization Lycoris (Oynanabilir Demo ve Video)
- Tales of Arise (Sadece Video)
- Elden Ring (Sadece Video)
- Fairy Tail (Oynanabilir Demo ve Video)
- Ys IX (Oynanabilir Demo ve Video)
- Persona 5 Royal (Oynanabilir Demo ve Video)
- 13 Sentinels: Aegis Rim (Oynanabilir Demo ve Video)
- Granblue Fantasy Versus (Oynanabilir Demo ve Video)
- Yakuza: Like a Dragon (Sadece Video)
- NBA 2K20 (Oynanabilir Demo ve Video)
- Gungrave G.o.r.e. (Sadece Video)
- Yo-Kai Watch 4++ (Sadece Video)
- Way of the Samurai Gaiden Katanakami (Sadece Video)
- Gleamlight (Sadece Video)
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