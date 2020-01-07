Sony'nin Taipei Game Show 2020'de Göstereceği Oyunların Listesi

Sony, Taipei Game Show 2020 fuarında boy gösterecek olan şirketlerin arasında yer alacak. Japon teknoloji devi, fuar sırasında göstereceği oyunların listesini de şimdiden yayınladı.

İlki 2003 yılında düzenlenen Taipei Game Show, zaman içerisinde kaydettiği gelişim ile Asya-Pasifik bölgesinin en önemli fuarı haline geldi. Bu yıl bir yenisi ile yoluna devam edecek. 6 - 9 Şubat 2020 tarihleri arasında Nangang Gösteri Merkezi'nde düzenlenecek olan fuara oyun dünyasından birçok önemli geliştirici ve yayıncı katılım gösterecek. Bunların arasında Sony Interactive Entertainment da bulunacak. Fuar alanında PlayStation için kurulacak stantta bir takım oyunlar da ziyaretçilere gösterilecek. Söylenene göre standın teması "Yıldız sizsiziniz." olacakmış ve geleneksel PlayStation sloganı olan "Hepimiz Oynarız!" da ön planda olacakmış.

Sony Interactive Entertainment fuar sırasında göstereceği oyunların bir listesini yayınladı. Ancak önümüzde daha bir aylık bir süreç olduğu için fuar zamanı yaklaştıkça bahsi geçen listenin genişleyeceğini düşünüyoruz. Çünkü, Ghost of Tsushima gibi adını göremediğimiz oyunlar var.

Yayınlanmış olan listenin mevcut hali ise şu şekilde: