Sony, Uncharted Filmi İçin Ruben Fleischer İle Anlaşabilir

Uncharted: Kayıp Miras sonrasında sessizliğe gömülmüş olan Uncharted serisi, sinema filmi ile geri dönecek. Kalıcı bir yönetmen bulunabilirse tabii ki. İlk duyurulduğundan bu yana daha çok yönetmen üzerine yönetmen değişikliği ile gündeme gelen film için Travis Knight ile anlaşılmıştı. Ancak Tom Holland ile olan program uyuşmazlığı ile yollar ayrılmıştı. Şimdilik yeni yönetmenin kim olacağı bilinmiyor ama Sony cephesinin Ruben Fleischer ile anlaşmak istediği söyleniyor.

Uncharted filmi, Sony Pictures tarafından alınan karar ile Nathan Drake ve Victor Sullivan ikilisinin tanışmalarına dayanan bir hikaye sunacak. Esasen 18 Aralık 2020 tarihinde vizyona girmesi planan filmin Travis Knight ile ayrılan yollar sonrasında ertelenebileceği söyleniyor ama Sony Pictures ve PlayStation Productions da bunun yaşanmaması için vites yükseltmeye çalışıyor.

Deadline sitesinin kaynaklarından aktardığı bilgiye bakılırsa, Sony cephesinin Tom Holland'ın hem sıradaki Spider-Man filminin hem de Uncharted filminin başrollerinde bulunmasından dolayı çalışmaları hızlandırmak yönünde bir isteği varmış. Bu bağlamda da gözlerine Ruben Fleischer'ı kestirmişler. Geçmişte iki Zombieland filmini ve son olarak da Venom filmini yönetmişti Fleischer. Devam niteliğindeki Venom 2, bu yılın Ekim ayı içerisinde vizyona girecek ama film Andy Serkis tarafından yönetiliyor. Haliyle de eğer Deadline sitesinin kaynakları yanılmıyorsa Sony ile Ruben Fleischer arasında bir anlaşma imzalanabilirmiş gibi görünüyor.

Asad Qizilbash ve Carter Swan yönetimindeki PlayStation Productions ile Sony Pictures ortaklığında vizyona girecek olan film, Atlas Entertainment şirketinden Charles Roven ve Alex Gartner ve Arad Productions şirketinden de Avi Arad ve Ari Arad tarafından üretiliyor. Senaryo ise Rafe Judkins, Matt Holloway ve Art Marcum ekibine (Iron Man) emanet.