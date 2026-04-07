Sony'nin Aşırı Pahalı Amiral Gemisi Yolda! Tasarımı Sızdı

Sony, geçtiğimiz yılın mayıs ayında Xperia 1 VII modelini piyasaya sürdü. Amiral gemisi özelliklerle gelen akıllı telefonun halefi de yakında kullanıcıların beğenisine sunulacak diyebiliriz. Son gelişmeler, Xperia 1 VIII modelinin tasarımını gözler önüne seriyor. İşte merak edilen detaylar!

Sony Xperia 1 VIII Tasarımı Nasıl Olacak?

Güvenilir sektör kaynakları tarafından paylaşılan render görsellerine göre, Sony bu yıl Xperia 1 VIII modeliyle birlikte tasarımda değişikliğe gidecek. Buna göre marka yeni modelde Xperia 1 VII’deki dikey üçlü kamera kurulumundan vazgeçerek kare formunda bir kamera tasarımına geçiş yapacak. Sensör sayısında ise herhangi bir değişiklik olmayacak.

Hatta bu yeni tasarımın bir nebze olsun 2022'de piyasaya sürülen OnePlus 10 Pro modeline benzerlik gösterdiğini söyleyebiliriz. Bu cihaz da kare bir kamera modülüyle kullanıcıların karşısına çıkmıştı.

Sony Xperia 1 VIII’in ön panelinde ise belirgin bir değişiklik olmayacak. Zira selefindeki üst ve alt kısımdaki kalın çerçeveler yeni modelde de korunacak. Kısacası yeni modelde en önemli değişik arka tarafta olacak.

Sony Xperia 1 VIII Özellikleri Nasıl Olacak?

Maalesef şu ana dek Sony Xperia 1 VIII modeliyle ilgili çok fazla teknik özellik sızıntısı ortaya çıkmadı. Ancak burada selefi Xperia 1 VII'ye bakarak bazı tahminlerde bulunmak mümkün.

Hatırlanacağı üzere Xperia 1 VII modelinde Qualcomm Snapdragon 8 Elite yonga seti kullanılmıştı. Bu nedenle devam modelinde Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinin yer alması yüksek ihtimal.

Bu yonga seti 3 nm üretim teknolojisiyle geliştirildi. Ayrıca 4,6 GHz hızında çalışan iki performans çekirdeği ve 3,62 GHz hızında çalışan altı verimlilik/performans çekirdeğine sahip. Grafik tarafında ise Adreno 840 biriminden yararlanıyor.

İşlemci günümüzde Xiaomi 17 Ultra, Galaxy S26 Ultra ve OnePlus 15 gibi modellerde de karşımıza çıkıyor. Oyun performansında günümüzdeki en iyi grafikli mobil oyunları en ufak bir sorun olmadan akıcı bir şekilde çalıştırabiliyor.

Örneğin, iQOO 15 üzerinde yapılan testlerde işlemcinin Genshin Impact ve Zenless Zone Zero oyunlarında 60 FPS seviyesinde performans sunabildiği görebiliyoruz.

Bunlara ek olarak yeni modelde üç adet 48 megapiksel çözünürlüklü kamera bulunacak. Hatırlanacağı üzere önceki modelde 48 megapiksel ana, 12 megapiksel telefoto ve 48 megapiksel ultra geniş açı sensörlerine yer verilmişti. Yani telefoto kamerası 12 megapikselden 48 megapiksele yükselecek.

Sony Xperia 1 VIII Ne Zaman Tanıtılacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Sony Xperia 1 VIII ile ilgili şu ana dek bir tanıtım tarihi paylaşılmadı. Fakat daha önce de belirttiğimiz gibi Sony Xperia 1 VII modeli Mayıs 2025'te piyasaya sürüldü. Bu nedenle yeni modelin mayıs ayında veya en geç haziran ayında vitrine çıkması muhtemel.

Sony Xperia 1 VII'nin 1700 dolar (vergiler hariç yaklaşık 75.830 TL) fiyatla satışa sunulduğunu biliyoruz. Xperia 1 VIII'ün yenilenen tasarımı ve gelişmiş teknik özelliklerini göz önüne aldığımızda tahmini olarak 1800 dolar seviyesinden fiyatlandırılmasını bekliyoruz. Bu da Türkiye’de vergiler eklendiğinde yaklaşık 163.000 TL seviyelerine denk geliyor.

Editörün Yorumu

Maalesef son sızıntılar Sony Xperia 1 VIII ile ilgili beklentilerimi biraz düşürmeme neden oldu. Dürüst olmam gerekirse, beklediğim tasarımsal yenilik tam olarak bu değildi diyebilirim Yukarıda da belirttiğim gibi, ürün tasarımsal olarak 2022 yılında satışa çıkan OnePlus 10 Pro modeline benziyor. Sanki görünüm olarak ileriye gitmekten ziyade geriye gitmiş gibi. Tabii bunların bir sızıntı olduğunu ve şirketten gelecek resmi açıklamaya dek mesafeli olmakta fayda var.