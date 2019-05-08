Sosyal Medya Fenomeni Gaga Bulut Hakkında Şok Bir İddia Daha

Para karşılığında reşit olmayan kişilere müstehcenlik içeren hareketler yaptırdığı gerekçesiyle 17 yıl hapis cezasına çarptırılan Gaga Bulut lakaplı sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ, İzmir’de yeniden hakim karşısına çıktı. Ekim 2018’den bu yana tutuklu bulunan Altuğ’un 17 yaşındaki iki kız çocuğunu da öpüştürdüğü öğrenildi.

İnfial yaratan görüntüleri YouTube kanalında yayınlamasının ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Altuğ, müstehcenlik suçu işlediği gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Video paylaşım platformu YouTube’da 184 binden fazla abonesi bulunan Gaga Bulut, olay yaratan videonun tamamen kurgu olduğunu savunsa da, 15 yaşından küçük 2 çocuğa yönelik 'cinsel istismara azmettirme' suçundan her mağdur için 8'er yıl, 'müstehcen görüntüleri yaymak' suçundan da 1 yıl olmak üzere toplam 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bugün bir kez daha hakim karşısına çıkan Gaga Bulut’un Alsancak’ta 17 yaşındaki kız çocukları K.K ile E.S.Y’yi de para karşılığında birbiriyle öpüşmeye ikna ettiği ortaya çıktı.

Duruşmada ifadesi alınan mağdur K.K., arkadaşıyla öpüşmesinde amaçlarının para almak olduğunu belirterek, "O gün Kordon'da yürüyorduk. Çekim yapıldığını gördük. Kız kıza dudaktan öpüşmemiz halinde 50 lira vereceğini söyledi. Bu konuda bizi zorlamadı. Dudak dudağa öpüştük. Amaç öpüşüyor gibi görünüp, para almaktı ama görüntülerin yayınlanmasını istemedik. Yayınlamaya devam edince kendisinden şikayetçi oldum" dedi.

Gaga Bulut lakaplı sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ ise kendini şu sözlerle savundu:

“Ceza aldığım dosyadaki savunmalarımı tekrar ediyorum. Ödül amaçlı videolar çektiğim doğrudur. Öpüşme oyununu oynamak için kendileri bana ulaştılar. Yalvarır derecesinde yapmak istediklerini söylediler. Kendilerini zorlamadım. İkisinin de 17 yaşında olduğunu biliyordum. Görüntüleri sosyal medyada paylaştım ancak suç olduğunu bilmiyordum"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli de bakanlık olarak davaya katılma talebinde bulundu.