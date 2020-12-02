Spotify 2020 Özeti Çıktı: Spotify 2020 Özeti Nasıl Bakılır? #SpotifyWrapped

Spotify 2020 özeti nasıl bakılır? Kullanıcılar "Spotify 2020'de en çok dinlediğim şarkılar neler? , Spotify 2020 ne kadar süre müzik dinledim?" sorularının yanıtını merak edilyor. Hepsi Spotify 2020 özeti içerisinde yer alıyor. Peki Spotify 2020 özeti nasıl bakılır?
Spotify 2020 Özeti Nasıl Bakılır?
2020 yılının en çok dinlenen müzik ve podcast’lerinin ardından Spotify, dünyanın dört bir yanındaki dinleyiciler için kişiselleştirilmiş "2020 Özetin" deneyimini kullanıma açtı. 2020 Özetin deneyimi, yıl boyunca dinleme alışkanlıklarınızı oluşturan sanatçılar, şarkılar, müzik türleri ve podcast’ler hakkında derinlemesine bilgi sağlıyor.
Kullanıcılar bugünden itibaren Spotify mobil uygulaması (iOS ve Android) üzerinden "2020 Özetin" verilerine erişim sağlayabilir. Spotify 2020 özeti Spotify'ın mobil uygulamasında bulunuyor. Spotify mobil uygulamasını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.
Spotify 2020 Özetinde Neler Var?
Spotify bu sene sunduğu 2020 Özetin verileri ile kullanıcıların 2020 yılında nasıl bir dinleme deneyimi yaşadıklarına daha derin bir bakış atmalarını sağlayan çok daha heyecanlı özellikler sunuyor. Bakalım nasıl yenilikler var:
- Uygulama içi testler ile dinleyiciler, en çok dinledikleri podcast’leri, sanatçıları hatta en çok hangi on yılın şarkılarını dinlediklerini tahmin etmeye çalışacaklar.
- En Sevdiğin Şarkı ile 2020 Yılının Hikayesi özelliği sayesinde, en çok dinlediğin şarkının yıl boyu yolculuğunu takip edebilirsiniz.
- Diğer yandan kullanıcıların podcast dinleme eğilimleriyle ilgili de daha detaylı bir analiz mevcut; örneğin podcast dinlemeye kaç dakika ayırdığın ya da senin için yılın dinlenmeye değer podcast yayını hangisi gibi.
- Kişiselleştirilmiş yeni çalma listeleri ile kullanıcılar, bu yıl ne dinlediklerinin tadını daha fazla çıkarabilecek: Bu sene en sevdiğin şarkıları ortaya koyan 2020’de En Çok Dinlediklerin’den, Spotify’ın senin dinlemediğin ama beğeneceğini düşündüğü 2020’nin popüler ve benzer şarkılarını önerdiği Spotify Özet keşif çalma listesini içeren Kaçırdığın Hit Şarkılara kadar.
- Yılın Özeti bu yıl Spotify kullanıcı olsun veya olmasın herkese açık: 2020 Özetin dünyasına bu sene, Spotify kullanıcısı olmayanlar da ulaşabilecek. Spotify’ın global dinlenme trendlerine erişim sağlayarak, Spotify kullanıcısı olmayanlar da yıl içindeki Spotify kullanıcılarının dinleme alışkanlıklarını özetleyen içeriklere erişebilecek. Hem web hem de mobile web üzerinden erişebileceğiniz bu yeni deneyime Spotify.com/Wrapped adresi üzerinden göz atabilirsiniz.
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