Spotify, Arkadaşlarınızla Beraber Müzik Dinlemeye İzin Verebilir

Dünyanın en popüler dijital müzik platformu Spotify, yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu özellik sayesinde arkadaşlarınızla birlikte ortak müzik dinleyebilecek ve ortak çalma listesi hazırlayabileceksiniz.

Spotify'ın üzerinde çalıştığı bu yeni özelliğin adının 'Sosyal Dinleme' olacağı konuşulmakta. Twitter üzerinden Jane Manchun Wong'un yaptığı sızıntıda 'Sosyal Dinleme' özelliğinin bir görseli paylaşıldı. Jane Manchun Wong özelliğin kullanımı hakkında da konuştu. Arkadaşlarınız ile beraber müzik dinlemek için Spotify'ın cihazınızdaki QR kodu arkadaşınızın telefonuna okutmanız gerekmekte. Şimdilik sadece bir söylenti olan 'Sosyal Dinleme' özelliğinin ne zaman piyasaya sürüleceği bilinmiyor.

Spotify is working on Social Listening, letting friends to control music together with their own devices



Scan Spotify Code or open link for it to begin



For example, I'm listening Spotify right now. Feel free to introduce me new music: https://t.co/f59D0sis7Y pic.twitter.com/nPOlcPwQdG