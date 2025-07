Televizyon Devrini Kapatan Hamle Geldi! Netflix ve Spotify Birleşiyor

Kablolu televizyona son darbeyi dijital müzik ve sinemanın öncü isimleri vuracak; Spotify ve Netflix, potansiyel bir iş birliğini başlatıyor. Şu sıralar canlı içeriklere, spor programlarına yer veren, hatta son olarak NASA+ programlarını bünyesine katacağını duyuran Netflix'te artık canlı konser yaınları ve müzik ödül törenleri de yer alacak. Şirketler ayrıca çoklu eğlence projeleri üzerinde görüşmeler de yürütüyor.

Sadece konser ve törenler değil, güncel ve müzikal içerikler ve müzik dünyasında aniden gelişen olaylara da yer verilecek. Anlayacağınız Netflix, geniş yelpazesine müzik kategorisini rakiplerine fark atacak bir şekilde ekliyor.

Netflix Canlı Yayınlarda Seçici Davranıyor

Netflix şu sıralar içeriklerini genişleterek farkını ortaya koymaya çalışıyor. Şirketin en çok ses getiren canlı işlerinden biri hiç şüphesiz Mike Tyson ve Jake Paul arasındaki maç olmuştu. O dönem Netflix'te yaşanan teknik aksaklıklar yüzünden kullanıcıların büyük çoğunluğu maçın keyfini çıkaramamıştı. Ancak genel duruma bakıldığında Netflix oldukça başarılı olmuştu. Hem boksörlerin, hem de Netflix'in cebine ciddi paralar girdi.

Bazı NFL maçları da Netflix'te canlı olarak yayınlandı, ancak Netflix'in bu konudaki seçiciliği oldukça katı. "Sırf yapmış olmak için platformu rastgele içeriklerle doldurmayacağız" diyorlar. Canlı yayınlar, tıpkı boks maçı gibi dünya çapında dikkat çeken içerikler olacak.

Röportajlar ve Haber Formatı Yakında Netflix'te

Netflix, Daily Beast ile birlikte siyasetten uzak güncel olaylara hızlıca odaklanan mini belgeseller üzerinde çalışıyor. Tabii öyle bir haber kanalı servisi beklemeyin. Netflix'in öyle bir niyeti yok. Zira reklam destekli abonelik modelini büyütme stratejisi kapsamında, aile dostu ve küresel izleyiciye hitap eden içerikler öncelikli.

Bu doğrultuda Neil Patrick Harris sunuculuğunda "What's in the Box" (Kutuda Ne Var?) isimli bir bilgi yarışması hazırlıyor. İlaveten; Netflix'in ikonik yetenek yarışması "Star Search" geri dönecek ve Spotify iş birliğiyle Building the Band" isimli yeni bir müzik yarışması başlatılacak. Son olarak ünlü röportaj programları konusunda da fikir alışverişinde bulunulduğu biliniyor. Bu konuda kesin bir karar alınmamış.

Siz Netflix'in yeni içerikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikrinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.