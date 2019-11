Star Wars Jedi: Fallen Order, Erken Erişime Açılmayacak

Respawn Entertainment stüdyosunun geliştirdiği Star Wars Jedi: Fallen Order, 15 Kasım 2019 Cuma günü satışa sunulacak. Eğer oyunu çıkışından önce denemenin hayallerini kuruyorsanız, size kötü bir haberimiz olacak. Star Wars Jedi: Fallen Order'ı çıkışından önce denemeniz mümkün olmayacak.

EA Access ve Origin Access Twitter hesapları üzerinden birer açıklama yapan Electronic Arts, diğer oyuncular için sürprizi bozacak detayların paylaşılmasını en aza indirgemek adına Star Wars Jedi: Fallen Order oyununun bu iki servis üzerinden de erken erişime açılmayacağını duyurudu. Bunun yerine aboneler %10 indirim ve BD-1 ve geminiz için alternatif görünümler elde edecekler.

Star Wars #JediFallenOrder launches this week! #EAAccess members get 10% off the game.



We've opted not to have early/timed access (Play First Trial), in part to reduce the risk of spoilers. Instead, EA Access members get these exclusive cosmetics!https://t.co/UQ1ZKzOvnh pic.twitter.com/tRV7rQjnQb — EA Access (@EAAccess) 11 Kasım 2019

Star Wars #JediFallenOrder launches this week! #OriginAccess gets 10% off and #OAPremier gets the Deluxe Edition.



We've opted not to have early/timed access to reduce the risk of spoilers. Instead, Origin Access members get these exclusive cosmetics!https://t.co/d60pgYLOaX pic.twitter.com/kkEU8LMbvL — Origin (@OriginInsider) 11 Kasım 2019

Bu duyuru elbette çoğu kullanıcının canını sıkmış oldu. Mesela hbk22x isimli Twitter kullanıcısı cevaben "Anthem, NFS Heat, Battlefield 1 ve 5 ve Mass Effect Andromeda'daki sürprizleri bozmak istediniz....hoş mazeret EA Access." şeklinde bir yorum yazmış.

But u wanted to spoil Anthem and NFS Heat and Battlefield 1 and 5 and Mass Effect Andromeda....nice excuse EA Access — Dave (@hbk22x) 11 Kasım 2019

rickl420 isimli bir başka kullanıcı ise "Oyunu denemek için 10 saatlik deneme sürümünü sabırsızlıkla bekliyordum. Görünüşe göre artık ea access'a sahip olmak için bir neden kalmadı. Buna şimdi başlamanız gelecekteki oyunların bunu takip edeceği anlamına geliyor. Ve Anthem'dan sonra hiçbirinize güven olmaz." yorumunda bulunmuş.

Lmfao was looking forward to the 10 hour trial to try out the game. Looks like no reason to have ea access anymore. If you start this now that means future games will follow suit. And after anthem y’all can’t be trusted. — Rick (@rickl420) 11 Kasım 2019

EA Access ve Origin Access Basic aboneleri Electronic Arts tarafından yayınlanan oyunlara çıkışlarından birkaç gün önce erişim sağlayabiliyor ve on saat süreyle deneyebiliyorlar. Çoğu kullanıcı için bu imkan bahsi geçen servislere abone olma nedeni sayılıyor. Hele de çok beklenen oyunlar için bulunmaz fırsat olduğunu söylemek gerek. Bu zamana kadar düzen hiç değişmemişti ama Star Wars Jedi: Fallen Order ile kötü bir sürpriz oldu.

Bakalım bu karar Electronic Arts cephesinde yeni bir dönemin başlangıcı mı olacak, yoksa sadece Star Wars Jedi: Fallen Order oyununa özel bir durum mu? Peki bu sizce doğru bir karar mı? Amerika menşeli şirketi bu yönden destekliyor musunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.