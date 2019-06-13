Star Wars Jedi: Fallen Order, Tüm Düşmanları Parçalamanıza İzin Vermeyecek

EA Play 2019 etkinliği sırasında gösterilen Star Wars Jedi: Fallen Order oynanış videosunda bolca çatışma sahneleri görmüştük. Çok çeşitli düşmanlarla gerçekleştirilmiş olan bu çatışmalar kesinlikle çok zevkli görünüyordu ama bir detay vardı ki sizlerin de dikkatini çekmiştir. Devasa örümcekleri ve robot düşmanlar neyse de insan formundaki düşmanlarımızı ışın kılıcımız ile parçalamak mümkün olmuyordu. Kılıçtan darbe aldıkları kısımda oluşan yanık ile bertaraf oluyorlar.

Bildiğiniz gibi orijinal Star Wars Jedi Knight oyunlarında ender de olsa her türden düşmanımızı ışın kılıcımız ile parçalayabiliyoruz. Eğer hile kullanırsanız da önünüze gelen bütün düşmanları doğramak mümkün oluyordu.

IGN, E3 2019 fuarı sırasında Kıdemli Tasarımcı Justin Perez ile bir röportaj gerçekleştirildi. Bu röportaj sırasında da oyundaki şiddet seviyesine değinildi. Kıdemli Tasarımcı Justin Perez, Star Wars Jedi: Fallen Order oyununda ışın kılıcı ile insan formundaki düşmanlarımızı parçalayamayacağımızı doğruladı.

Işın kılıçlarının gerçekte ne kadar güçlü olduğunu Star Wars yapımlarında birçok defa görmüştük. Hal böyle olunca, yeni Star Wars oyununda bu gücün törpülenmiş olması da garip gelmiyor değil. Ancak Respawn Entertainment ve Electronic Arts Star Wars Jedi: Fallen Order oyununu daha fazla oyuncuya ulaştırmak için böyle bir tercihte bulunmuş olabilir. Yani sınıflandırma kuruluşları mevcut şiddet seviyesine bakarak, oyunu daha küçük yaştaki oyuncuların oynamasında herhangi bir sakınca olmayacağı yönünde bir sınıflandırma yapacaktır.