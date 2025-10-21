Efsane Uzay Oyunu Starfield, PS5'e Geliyor! Tarih Ortaya Çıktı

Piyasaya sürülmesinden bu yana giderek daha geniş bir oyuncu kitlesi tarafından benimsenen Starfield ile ilgili çok önemli bir gelişme meydana geldi. Bununla birlikte oyunun PlayStation 5'e ne zaman geleceği ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilere bakılacak olursa oyunun PS5 sürümü, oyuncular ile beklenenden daha uzun bir süre sonra buluşacak.

Starfield, PlayStation 5'e Ne Zaman Gelecek?

Daha önce birçok oyunla ilgili önemli sızıntılar paylaşan NateTheHate'e göre Starfield, PlayStation 5'e 2026'da gelecek. Daha önce oyunun PS5 versiyonunun 2025 yılında geleceğine yönelik söylentiler vardı. Bunlar göz önünde bulundurulacak olursa PS5 sürümünün planlanandan daha geç oyuncularla buluşturulacağı söylenebilir.

Sızıntı kaynağı, resmî duyurunun bile 2026 yılından önce yapılamayabileceğini öne sürdü. Aktarılan bilgilere göre uzun bir zamandır merakla beklenen DLC ile PlayStation 5'in çıkış tarihlerinin birbirine yakın olması isteniyor. Bu DLC, Starfield için yayınlanan ikinci büyük DLC olacak ki bunun normalde 2025'te çıkması bekleniyordu.

Bu kararın arkasında muhtemelen oyuncuların ilgi düzeyini yüksek tutma amacı bulunuyor. Oyun PlayStation 5 için piyasaya sürülürken bir yandan da büyük içerik güncellemesini sunmak, gözlerin yeniden Starfield'a çevrilmesini sağlayabilir. Oyuncuların yeniden dikkatini çekmesi sayesinde ise daha büyük oyuncu sayısı elde edebilir.

Yine de şimdiye kadar konu ile ilgili herhangi bir resmî açıklama yapılmadığını belirtmekte fayda var. Bu bilgiler doğru olsa bile planlarda her an değişiklikler olabilir. O yüzden PlayStation 5 ve DLC ile ilgili bir açıklama yapılana kadar bunları bir iddiadan fazlası olarak görmemek gerekiyor.

Starfield Nasıl Bir Oyun?

6 Eylül 2023 tarihinde piyasaya sürülen Starfield, en iyi uzay oyunları arasında yer alıyor. Şu anlık sadece Steam, Microsoft Store ve Xbox mağazaları üzerinden alınabilen oyun, size sayısız gezegeni keşfetme imkânı tanıyor. Serbest bir şekilde gezebilir, tehlikeli yerlere giderek araştırmalar yapabilirsiniz.

Oyuna başlarken bir karakter oluşturuyorsunuz ancak sadece görünümü ayarlamakla kalmıyor, özellikler ve hikâye de dahil olmak üzere ayrıntılı özelleştirme seçeneklerinden yararlanıyorsunuz. Oyunda ilerledikçe puan kazanıyor ve bunları yetenek seviyesini arttırmak için kullanıyorsunuz. Ayrıca gezegenlerde bir üs kurmanızın mümkün olduğunu da belirtelim.