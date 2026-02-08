Mafia Trilogy, Borderlands ve Dahası! Popüler Oyunlarda İndirim
Steam'de 2K Games oyunlarını kapsayan yeni bir kampanya başladı. Borderlands, Mafia ve BioShock serisi ile birlikte birçok popüler yapım, düşük fiyatla buluştu.
⚡ Önemli Bilgiler
- 2K Games, Steam'de yeni bir kampanya başlatarak oyunlarını indirimli şekilde sunmaya başladı.
- Popüler oyunlardan Mafia Trilogy, 66,98 dolar yerine 12,03 dolara satılıyor. Oyun yüzde 82 indirime girdi.
- İndirimler 19 Şubat'ta sona erecek.
Dünyanın en büyük oyun yayıncılarından 2K Games, popüler dijital oyun mağazası Steam'de yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanyayla birlikte Borderlands, Mafia ve BioShock serisi de dahil olmak üzere birçok popüler yapım için yüzde 90'a varan indirimler yapıldı. İşte fiyat listesi!
Steam'de 2K Games Kampanyasıyla İndirime Giren Oyunlar
Borderlands 4, 69,99 dolardan 48,99 dolara düştü. Oyun yüzde 30 indirime girdi. The Quarry ise 59,99 dolar yerine 8,99 dolara satılıyor. Bu yapımsa yüzde 30 indirimle oyuncuların karşısına çıktı. Ayrıca tüm Mafia oyunlarının hikayesini bir arada sunan Mafia Trilogy oyunuysa 66,98 dolar yerine 12,03 dolar.
Öte taraftan popüler strateji oyunu Sid Meier’s Civilization 6, 59,99 dolara satılıyordu ancak yüzde 90 indirimle 5,99 dolara düştü. NBA 2K26 69,99 dolar yerine 48,99 dolara, XCOM: Ultimate Collection 60,72 dolar yerine 13,73 dolara, Marvel's Midnight Suns ise 50,99 dolar yerine 8,99 dolara satılıyor.
Steam'de indirime giren 2K oyunları şu şekilde sıralandı:
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|The Quarry
|59,99 dolar
|8,99 dolar
|%85
|BioShock: The Collection
|59,99 dolar
|11,99 dolar
|%80
|BioShock
|19,99 dolar
|4,99 dolar
|%75
|Borderlands 4
|69,99 dolar
|48,99 dolar
|%30
|NBA 2K26
|69,99 dolar
|23,09 dolar
|%67
|Mafia: The Old Country
|49,99 dolar
|39,99 dolar
|%20
|Mafia Trilogy
|66,98 dolar
|12,03 dolar
|%82
|Mafia: Definitive Edition
|39,99 dolar
|5,99 dolar
|%85
|Mafia 2: Definitive Edition
|29,99 dolar
|5,99 dolar
|%80
|Mafia 3: Definitive Edition
|29,99 dolar
|5,99 dolar
|%80
|XCOM: Ultimate Collection
|60,72 dolar
|13,73 dolar
|%77
|Borderlands 3 Ultimate Edition
|40,77 dolar
|25,20 dolar
|%38
|Sid Meier’s Civilization 6
|59,99 dolar
|5,99 dolar
|%90
|Marvel's Midnight Suns
|59,99 dolar
|8,99 dolar
|%85
Steam'de devam eden 2K yayıncı indirimleri, 19 Şubat'ta sona erecek.
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? İndirimler sırasında satın almayı planladığınız bir oyun var mı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.