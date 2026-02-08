Mafia Trilogy, Borderlands ve Dahası! Popüler Oyunlarda İndirim

Dünyanın en büyük oyun yayıncılarından 2K Games, popüler dijital oyun mağazası Steam'de yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanyayla birlikte Borderlands, Mafia ve BioShock serisi de dahil olmak üzere birçok popüler yapım için yüzde 90'a varan indirimler yapıldı. İşte fiyat listesi!

Steam'de 2K Games Kampanyasıyla İndirime Giren Oyunlar

Borderlands 4, 69,99 dolardan 48,99 dolara düştü. Oyun yüzde 30 indirime girdi. The Quarry ise 59,99 dolar yerine 8,99 dolara satılıyor. Bu yapımsa yüzde 30 indirimle oyuncuların karşısına çıktı. Ayrıca tüm Mafia oyunlarının hikayesini bir arada sunan Mafia Trilogy oyunuysa 66,98 dolar yerine 12,03 dolar.

Öte taraftan popüler strateji oyunu Sid Meier’s Civilization 6, 59,99 dolara satılıyordu ancak yüzde 90 indirimle 5,99 dolara düştü. NBA 2K26 69,99 dolar yerine 48,99 dolara, XCOM: Ultimate Collection 60,72 dolar yerine 13,73 dolara, Marvel's Midnight Suns ise 50,99 dolar yerine 8,99 dolara satılıyor.

Steam'de indirime giren 2K oyunları şu şekilde sıralandı:

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı The Quarry 59,99 dolar 8,99 dolar %85 BioShock: The Collection 59,99 dolar 11,99 dolar %80 BioShock 19,99 dolar 4,99 dolar %75 Borderlands 4 69,99 dolar 48,99 dolar %30 NBA 2K26 69,99 dolar 23,09 dolar %67 Mafia: The Old Country 49,99 dolar 39,99 dolar %20 Mafia Trilogy 66,98 dolar 12,03 dolar %82 Mafia: Definitive Edition 39,99 dolar 5,99 dolar %85 Mafia 2: Definitive Edition 29,99 dolar 5,99 dolar %80 Mafia 3: Definitive Edition 29,99 dolar 5,99 dolar %80 XCOM: Ultimate Collection 60,72 dolar 13,73 dolar %77 Borderlands 3 Ultimate Edition 40,77 dolar 25,20 dolar %38 Sid Meier’s Civilization 6 59,99 dolar 5,99 dolar %90 Marvel's Midnight Suns 59,99 dolar 8,99 dolar %85

Steam'de devam eden 2K yayıncı indirimleri, 19 Şubat'ta sona erecek.

