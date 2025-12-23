En Çok Satılan PC Oyunları Açıklandı! Türkçe Oyun Zirveden İnmiyor

Steam'de en çok satılan oyunlar, SteamDB tarafından 16 ile 23 Aralık tarihlerini kapsayan yeni verilerin paylaşılması ile birlikte netlik kazandı. Özellikle PC tarafında son birkaç ayın en çok ses getiren oyunlarından biri olan Arc Raiders, önceki haftalarda olduğu gibi bu hafta da zirvedeki yerini korudu.

Steam'de En Çok Satılan Oyunlar (16-23 Aralık)

Steam'de 16-23 Aralık tarihleri arasında en çok satılan oyunların zirvesinde Arc Raiders yer aldı. Türkçe dil desteğine sahip olan bu oyun, ilk olarak 30 Ekim 2025 tarihinde piyasaya sürülmesinden bu yana oyuncuların gözdesi olmaya devam ediyor. Bu başarısı satışlara da yansıyor.

The Game Awards 2025'te en iyi oyun olarak seçilen ve pek çok ödülün sahibi olan Clair Obscur: Expedition 33, listenin ikinci sırasında konumlandı. Zengin hikâyesi ile öne çıkan sıra tabanlı rol yapma oyunu, ressamı yok etmemiz gerekiyor. Bu görevin amacı ise her yıl bir kere uyanıp Monolit'inin üzerine lanetli sayı çizerek yaşı bundan büyük olan herkesin dumana dönüşüp yok olmasına neden olması.

Baldur's Gate 3, en çok satılan üçüncü oyun oldu. Larian Studios tarafından geliştirilen ve yayınlanan bu oyun, beynine yerleştirilen parazitten kurtulma çabası sarf eden bir grup maceracıyı merkezine alıyor. En ilgi çekici kısmı ise oyunda yapılan her seçimin büyük bir etkisinin olması. Öyle ki bir karakter ölürse o karakterin vereceği görevler de tamamen yok olabiliyor.

Battlefield Studios'un en yeni oyunu Battlefield 6, en çok satılan dördüncü oyun oldu. Oyun çok çeşitli modlarla birlikte geliyor ancak temelde iki takım birbirine karşı mücadele veriyor. Oyuncular, çeşitli kostümler alarak nasıl görünecekleri üzerinde kontrol sahibi olabiliyor. Eğlence modları ise çok eğlenceli zaman geçirme fırsatı sunuyor.

En iyi açık dünya oyunları arasında yer alan Kingdom Come: Deliverance 2, ilk oyunda elde edilen başarıyı bir adım daha ileriye taşıyarak sizi 15. yüzyıl Bohemya'sının tam ortasına götürüyor. Karışık bir dönemde geçen oyunda Henry'nin hikâyesi kaldığı yerden devam ediyor. İlk oyuna göre bu sefer işlerin biraz daha ciddi olduğunu söylemek mümkün.