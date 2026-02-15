Dark Souls Serisi İndirime Girdi! Fırsatı Kaçırmayın

Souls-like türünü seven oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Steam'de başlayan bir kampanya ile birlikte Dark Souls serisi indirime girdi. Bununla birlikte serideki üç oyunu daha uygun fiyata satın alabilmek mümkün hâle geldi. Bu fırsattan yararlanmak için acele etmek gerekiyor çünkü kampanya 27 Şubat 2026 tarihinde sona erecek.

Steam'de Dark Souls Serisinin İndirimli Fiyatı Ne Kadar?

Dark Souls: Remastered, yüzde 50 oranında indirime girdi. Yüksek zorluk seviyesiyle öne çıkan oyun, Steam'de kampanya ile birlikte 24.99 dolar (1.089 TL) yerine 12.49 dolar (544 TL) fiyat etiektiyle satılmaya başlandı. Karanlık bir atmosfere sahip olan oyunda her düşman ve özellikle boss savaşları, sabır ve strateji gerektiriyor.

FromSoftware tarafından geliştirilen Dark Souls II: Scholar of the First Sin de yüzde 50 oranında indirime girdi. Tıpkı serinin bir önceki oyunu gibi yüksek zorluk seviyesine sahip olan yapım, 24.99 dolardan (1.089 TL) 12.49 dolara (544 TL) düştü. 2015 yılında satışa sunulan oyunun Steam'deki en son incelemeleri "çok olumlu" durumda.

Kaliteli grafikleri ve başarılı oynanış sistemiyle öne çıkan Dark Souls III, yüzde 50 oranında indirime girdi. Tek oyunculu moda sahip olan oyun, 39.99 dolar (1.743 TL) yerine 19.99 dolar (871 TL) fiyat etiketiyle satılıyor. Karanlık atmosfere ve detaylı bölüm tasarımına sahip olan oyunda savaş sistemi taktiksel bir yapıya sahip.

Oyunda kılıç, kalkan, büyü ve farklı silah türleriyle savaşmak mümkün. Dayanıklılık yönetimi kritik bir rol oynuyor. Yanlış zamanda saldırmak veya savunmak, savaşı kaybetmemize yol açabiliyor. Bu sistem, oyunun zorluğunu arttırırken aynı zamanda bir derinlik sunuyor. Sadece güçlü silahlar veya büyüler kullanmamız değil aynı zamanda doğru anı beklemek de büyük öneme sahip.

Bu sistemi doğru şekilde kullandığımızda savaşlarda üstünlük elde edebiliyoruz. 2016 yılında piyasaya sürülen oyunun Steam'deki en son incelemeleri "çok olumlu" durumda. 89 Metacritic puanına sahip olan oyunun yüklenebilmesi için en az 25 GB kullanılabilir alanın olması gerekiyor. Eğer yeterli depolama alanı yoksa program kaldırma aracı kullanarak kapsamlı temizlik yapabilirsiniz.