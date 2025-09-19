Dragon Ball Serisinde %90'a Varan İndirim! Fırsatı Kaçırmayın

Dragon Ball serisini seven oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Steam'de başlayan kampanya ile birlikte Dragon Ball Xenoverse, Super Dragon Ball Heroes World Mission ve Dragon Ball FighterZ dahil olmak üzere pek çok oyunun fiyatı düştü. Kampanya 29 Eylül 2025 tarihinde sona erecek.

Steam'de Dragon Ball Serisi İndirime Girdi

Yayıncılığını Bandai Namco Entertainment'in üstlendiği Dragon Ball Xenoverse yüzde 90 oranında indirime girdi. En iyi anime oyunları arasında yer alan yapım 24,99 dolar (1.034 TL) yerine 2,49 dolar (103 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Oyunun Steam'deki inceleme notları "Çok Olumlu" durumda.

Arc System Works tarfından geliştirilen Dragon Ball FighterZ yüzde 84 oranında indirime girdi. Bandai Namco Entertainment'in 2018 yılında piyasaya sürdüğü oyunun fiyatı 39,99 dolardan (1.655 TL) 6,39 dolara (264 TL) düştü. 85 Metacritic puanına sahip olan oyunun Steam'deki inceleme notları "Çok Olumlu" şeklinde.

Bandai Namco Entertainment tarafından 2019 yılının nisan ayında piyasaya sürülen Super Dragon Ball Heroes World Mission yüzde 90 oranında indirime girdi. En iyi kart oyunları arasında yer alan yapım 32,99 dolar (1.365 TL) yerine 3,29 dolara (136 TL) satılıyor. Oyunun Steam'deki inceleme notlarının "Çok Olumlu" durumda olduğunu belirtelim.

Dimps Corporation tarafından geliştirilen Dragon Ball: The Breakers yüzde 75 oranında indirime girdi. Bandai Namco Entertainment'in 2022 yılının ekim ayında piyasaya sürdüğü oyunun fiyatı 12,99 dolardan (537 TL) 3,24 dolara (134 TL) düştü. Oyunun Special sürümü ise 19,99 dolar (827 TL) yerine 4,99 dolara (206 TL) satılıyor.

İndirime Giren Dragon Ball Oyunlarının Fiyatı