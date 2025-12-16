Tomb Raider Serisi Çok Ucuzladı! %90'a Varan İndirimi Kaçırmayın

Tomb Raider oyunlarını oynamak isteyen oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Steam'de başlayan kampanya ile birlikte Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition ve Lara Croft Go dahil olmak üzere pek çok oyunun fiyatı düştü. Kampanya, 18 Aralık tarihinde sona erecek.

Steam'de Tomb Raider Serisi İndirime Girdi

Crystal Dynamics ve Eidos Montreal tarafından geliştirilen Tomb Raider, Steam'de yüzde 90 oranında indirime girdi. Üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanan oyun 9.99 dolar (426 TL) yerine 1.00 dolar (42 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. 2013 yılında piyasaya sürülen oyunda tek oyunculu mod mevcut. Oyun 86 Metacritic puanına sahip.

Shadow of the Tomb Raider'ın Definitive sürümü yüzde 90 oranında indirime girdi. 2018 yılında piyasaya sürülen oyun 19.99 dolardan (853 TL) 2.00 dolara (85 TL) düştü. Başarılı oynanış sistemi, etkileyici hikâye ve kaliteli grafiklere sahip olan oyun 77 Metacritic puanına sahip. Oyunda yalnızca tek oyunculu mod mevcut.

Rise of the Tomb Raider'ın 20 Year Celebration sürümü yüzde 90 oranında indirime girdi. 2016 yılında piyasaya sürülen oyun 14.99 dolar (640 TL) yerine 1.49 dolar (63 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Aksiyon ve macera türlerindeki yapımda tek oyunculu mod bulunuyor. Oyun 86 Metacritic puanına sahip.

Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft yüzde 70 oranında indirime girdi. Crystal Dynamics tarafından geliştirilen oyun 14.99 dolardan (640 TL) 4.49 dolara (191 TL) düştü. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan yapımda tek oyunculu mod mevcut. Oyunun Steam'deki inceleme notları "çok olumlu" durumda.

İndirime Giren Tomb Raider Oyunları