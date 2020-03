Stela, PC ve Switch için Çıkışını Gerçekleştirdi

SkyBox Labs tarafından geliştirilmiş olan platform oyunu Stela, geçtiğimiz sene içerisinde Apple Arcade ve Xbox One için satışa sunulmuştu. Geçtiğimiz haftalarda yapılan yeni açıklama ile PC (Steam) ve Switch versiyonlarının 13 Mart 2020 tarihinde satışa sunulacağı duyurulmuştu.

Beklenen gün en nihayetinde geldi. Stela PC (Steam) ve Switch için çıkışını gerçekleştirdi. SkyBox Labs de geleneksel olarak çıkışa özel etkileyici bir fragman yayınladı.

Stela oyununda gizemli eski dünyanın son günlerine tanıklık etmekte olan genç bir kadının başından geçenler anlatılıyor. Macera boyunca The Temple Dungeons, The Caverns ve The Monastery dahil tehlikeli mekanlardan geçiyor, meydan okumaların ve iri cüsseli yaratıkların üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz. Ayrıca karşınıza çıkacak olan bulmacaları çevresel faktörleri de işin içine katarak çözmeniz gerekiyor.

Oyunun PC (Steam) ve Switch versiyonları, halihazırdaki yayınlanmış olan bütün eklentileri ve bugüne kadar yayınlanan bütün güncellemeleri barındırıyor. Stela oyununun SkyBox Labs tarafından yayınlanan çıkış fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler dilerim.