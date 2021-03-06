Şubat 2021 En Çok Kazanan Uygulamalar Belli Oldu

Şubat 2021 en çok kazanan uygulamalar açıklandı. Sensor Tower tarafından paylaşılan rapora baktığımızda popüler sosyal medya platformu TikTok’un yine büyük bir başarıya imza attığını görüyoruz. Geçtiğimiz ay en çok hasılat elde eden uygulamalara ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Şubat 2021 En Çok Kazanan Uygulamalar Neler?

Sensor Tower, 2021 yılının şubat ayında en çok hasılat elde eden uygulamaların yer aldığı bir rapor yayımladı. Rapor hazırlanırken 1 - 28 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılan uygulama harcamaları göz önünde bulunduruldu. Yayımlanan listenin ilk sırasında milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan sosyal medya uygulaması TikTok yer aldı.

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan sosyal meda platformu TikTok, şubat ayında 110 milyon dolar gelir elde etti. 110 milyon doların yüzde 79'u Çin'den, yüzde 8'i Amerika Birleşik Devletleri'nden, yüzde 3'ü ise Türkiye'den elde edildi.

Paylaşılan listenin ikinci sırasında popüler video paylaşım platformu YouTube yer aldı. Video paylaşım platformu, geçtiğimiz ay yaklaşık 82 milyon dolar gelir elde etti. Dünya genelinde en çok kazanan ikinci uygulama olmayı başaran platform, kazanç konusunda geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23'lük bir artış yaşadı. 82 milyon doların % 51'i Amerika Birleşik Devletleri'nden, %12'si ise Japonya'dan elde edildi.

Sensor Tower tarafından yayımlanan listenin üçüncü sırasında Tinder yer alırken dördüncü sırasında ise Piccoma konumlandı. Listenin tamamı şu şekilde:

TikTok YouTube Tinder Piccoma Tencent Video Disney+ iQIYI Google One Twitch BIGO LIVE

Şubat 2021 App Store’un En Çok Kazanan Uygulamaları

TikTok YouTube Tencent Video Tinder iQIYI Disney+ Piccoma Netflix Youku BIGO LIVE

Şubat 2021 Google Play’in En Çok Kazanan Uygulamaları