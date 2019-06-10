Tango Gameworks'un Yeni Oyunu GhostWire: Tokyo Duyuruldu

Hatırlayacağınız üzere büyük üstadlardan Shinji Mikami, E3 2019 öncesinde yaptığı Twitter paylaşımı ile bizleri heyecanlandırmıştı çünkü herhangi bir oyun duyurmayacağı zaman katılımda bulunmayan Mikami, bu senenin fuarına katılımda bulunacağını açıklamıştı. Bu da haliyle Bethesda tarafından gerçekleştirilecek olan E3 2019 konferansında yeni bir oyunun duyurulacağı anlamına geliyordu. Aklımıza gelen ilk isim ise The Evil Within 3 olmuştu ama yepyeni bir projenin duyurusu daha söz konusu olabilirdi. Nitekim öyle oldu. Bethesda Softworks ve Tango Gameworks, GhostWire: Tokyo oyununun duyurusunu yaptılar.

Geliştirici stüdyonun önceki oyunlarından farklı bir tür olacak GhostWire: Tokyo, aksiyon-macera türünde bir oyun olarak karşımıza çıkacak. Konuya göre Tokyo şehrinde şüpheli kayboluşlar yaşanmaya başlıyor. Yaşanan olayların kaynağını bulmak ve ortadan kaldırmak ise haliyle bize düşüyor.

Duyuruya ek olarak etkileyici bir E3 2019 fragmanı yayınlandı ve bu fragman, bizlere biraz daha fazla detay sunuyor. Oldukça mistik bir atmosferi olacağını anladığımız GhostWire: Tokyo oyununda doğaüstü güçler ve değişik türde yaratıklar da olacak. Buna ek olarak, yay kullanan karakterin muhtemel ana karakterimiz olacağını tahmin ediyoruz. Eğer gerçekten ana karakterimiz olacaksa, bu bizim de doğaüstü güçlerimizin olacağı anlamına geliyor. Fragmanda ayrıca son iki Assassin's Creed oyununda da gördüğümüz maskeli düşmanları görebiliyoruz. Muhtemelen bir tarikat ile çatışmaya girecek olabiliriz.

Şimdilik çok fazla detay sunulmuş değil ama ilerleyen zamanlarda daha fazla detayın paylaşılacağını tahmin ediyoruz. Gelişmeler için bizi takipte kalın!