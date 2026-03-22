TCL 4K Çözünürlük ve 300Hz Yenileme Hızı Sunan Televizyonunu Tanıttı!

TCL, dört farklı ekran boyutuyla gelen yeni T7M Ultra SQD-Mini LED TV modelini tanıttı. Televizyon, 4K çözünürlük, 3000 nit parlaklık değeri ve performans modunda 300Hz’e kadar ulaşabilen yenileme hızıyla dikkatleri üzerine çekiyor. İşte yeni TV modeliyle ilgili merak edilen detaylar!

TCL T7M Ultra Özellikleri Neler?

Ekran Boyutları : 64, 75, 85 ve 98 inç

: 64, 75, 85 ve 98 inç Çözünürlük : 4K

: 4K Yenileme Hızı : 150Hz (HSR modu ile 300Hz)

: 150Hz (HSR modu ile 300Hz) Parlaklık : 3.000 nit (Maksimum)

: 3.000 nit (Maksimum) Ses Sistemi: Onkyo 2.1.2 kanallı Hi-Fi

Onkyo 2.1.2 kanallı Hi-Fi İşlemci : 4 çekirdekli A73

: 4 çekirdekli A73 Bellek : 4 GB RAM / 128 GB Depolama

: 4 GB RAM / 128 GB Depolama Bağlantı: 4 adet HDMI 2.1 (48Gbps), USB 3.0

TCL T7M Ultra Ekran Özellikleri Neler?

TCL T7M Ultra modeli SQD-Mini LED teknolojisiyle geliyor. Ürün ekranın arkasındaki aydınlatmayı 2.176 ayrı bölge üzerinden kontrol ederek yalnızca görüntünün bulunduğu alanları aydınlatabiliyor. Karanlık sahnelerde ise ışığı tamamen kapatarak siyahların griye dönmesini engelliyor.

Cihaz, XDR teknolojisi sayesinde 3.000 nit’e kadar ulaşan yüksek bir parlaklık seviyesi sunuyor. Standart kullanımda 150Hz yenileme hızına sahip olan panel, yüksek performans modunda bu değeri 300Hz seviyelerine kadar çıkarabiliyor. 4K çözünürlük sunduğunu ve 64, 75, 85 ve 98 inç boyutlarıyla geldiğini de belirtelim.

TCL T7M Ultra'nın İşlemci, RAM ve Depolama Özellikleri Neler?

TCL, T7M Ultra'da dört çekirdekli A73 çip ve G57 MC1 GPU kullanıldığını açıkladı. Ayrıca, televizyonda 4 GB'lik bir RAM'in mevcut olduğunu söyleyebiliriz. Kullanıcılar böylelikle menüler arasında gezinirken herhangi bir donma, kasma veya takılma hissetmeyeceksiniz. Dahası, gönül rahatlığıyla Disney+, Prime Video, YouTube ve Netflix gibi uygulamaları akıcı bir şekilde kullanabileceksiniz.

Cihazda 128 GB kapasiteli bir depolama birimi mevcut. Böylelikle uygulama mağazasından dilediğiniz uygulamayı indirebilme imkanınız oluyor. Örneğin, kısa bir süre önce tanıtılan Redmi TV MAX 100 modelinde 64 GB'lik bir dahili depolama kullanılıyor. Yani yeni modelde depolama konusunda herhangi bir sorun yaşanmayacak.

TCL T7M Ultra'nın Ses ve Bağlantı Özellikleri Neler?

T7M Ultra, yukarı yönlü hoparlörler ve entegre bir subwoofer içeren Onkyo imzalı 2.1.2 kanallı Hi-Fi ses sistemiyle geliyor. Cihaz, Dolby Atmos ve DTS:X ses formatlarını donanımsal olarak destekliyor. Bununla birlikte tam bant genişliği sağlayan dört adet HDMI 2.1 girişiyle kullanıcıların karşısına çıkıyor.

TCL T7M Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satışa Sunulacak mı?

TCL, T7M Ultra modelinin 64 inçlik giriş seviyesindeki versiyonunun 987 dolar (43.677 TL) fiyatla satışa sunulacağını açıkladı. Serinin en üst modeli olan 98 inçlik versiyon ise 2.323 dolar (102.798 TL) fiyat etiketiyle kullanıcılarla buluşacak.

Yeni model şu an için yalnızca Çin’de tanıtıldı. TCL’nin Türkiye pazarında aktif olarak yer aldığını göz önünde bulundurduğumuzda henüz kesinlik kazanmasa da yeni TV modelinin ilerleyen dönemde ülkemize gelme ihtimali söz konusu.

Editörün Yorumu

TCL T7M Ultra SQD-Mini LED TV modeli, çeşitli ekran seçenekleri, 4K çözünürlüğü, 300Hz’e varan yenileme hızı ve maksimum 3.000 nit parlaklığıyla cazip bir seçenek olacak gibi görünüyor. Türkiye’ye gelmesi halinde fiyatının ne kadar olacağını merak ediyorum. Eğer ulaşılabilir bir seviyede olursa kullanıcıların ilgisini çekebilir.