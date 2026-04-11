7.750 mAh Bataryalı Bütçe Dostu Telefon Geliyor! 6 GB RAM'e Sahip

TECNO'nun yeni telefonu Pova 8'e dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Pova 8'in batarya kapasitesi ortaya çıktı. Telefon dev batarya sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Yüksek yenileme hızına sahip cihazda ayrıca MediaTek tarafından geliştirilen orta sınıf bir Dimensity işlemci bulunacak.

TECNO Pova 8'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç civarı

6,7 inç civarı Ekran Teknolojisi: IPS LCD veya AMOLED

IPS LCD veya AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Batarya: 7.750 mAh

7.750 mAh İşlemci: Dimensity 7100

Dimensity 7100 GPU: Mali-G610 MC2

Mali-G610 MC2 RAM: 6 GB

6 GB İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HIOS 16

TECNO Pova 8'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

TECNO'nun yeni telefonu, 7.750 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Cihaz, bu dev batarya sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Böylece telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Serinin bir önceki modeli olan Pova 7'de 6.000 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Yeni telefonda da 45W veya üzeri bir şarj hızı yer alabilir.

TECNO Pova 8'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Pova 8'de MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 7100 işlemcisinden alacak. 6 nm bir işlemci, 12 nm işlemciye kıyasla hem daha verimli hem de daha yüksek hızda çalışıyor. Bu işlemci, PUBG Mobile'ı ortalama 60 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 90 FPS'te çalıştırabiliyor.

İşlemcide 2.4 GHz hızında çalışan dört adet Cortex-A78 çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan dört adet Cortex-A55 çekirdek yer alıyor. Cortex-A78 çekridekleri oyun gibi ağır işlerde Cortex-A55 çekirdekleri ise sosyal medya uygulamalarında gezinme, video izleme ve mesajlaşma gibi işlerde devreye giriyor.

Dimensity 7100 işlemcisi daha önce Infinix Note Edge ve TECNO Pova Curve 2'de de tercih edilmişti. Serinin bir önceki modeli olan Pova 7'de ise MediaTek tarafınadn 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 7300 Ultimate bulunuyor. Bu işlemcinin de çoğu mobil oyun için yeterli bir performans sunduğunu belirtelim.

TECNO Pova 8'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

TECNO'nun yeni telefonu, 6,7 inç civarı bir ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, IPS LCD veya AMOLED ekran üzerinde 144Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse Pova 7'de 6,78 inç ekran boyutu, 1080 x 2460 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran ve 144Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Çok şık bir tasarıma sahip olan Pova 7'de ayrıca 900 nit maksimum parlaklık bulunuyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 900 nit veya üzeri bir parlaklık görebiliriz. 900 nit, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor.

TECNO Pova 8 Ne Zaman Tanıtılacak?

TECNO Pova 8'in 2026 yılının haziran veya temmuz ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek yenileme hızı ve 8 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Pova 7, geçtiğimiz yılın temmuz ayında tanıtılmıştı.

TECNO Pova 8 Türkiye'de Satılacak mı?

TECNO Pova 8'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Spark Slim ve Camon 40 dahil olmak üzere TECNO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Pova 8'in de Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

TECNO Pova 8'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

TECNO Pova 7 için 161 dolar (7.146 TL) fiyat etiketi belirlenmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda Pova 8, 180 dolar (8 bin TL) civarı bir fiyat ile satışa sunulabilir. Eğer telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 16 bin TL civarı olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Bence bir telefonda işlemci ve ekran özelliklerinin yanı sıra batarya kapasitesi de oldukça önemli. Şu anda kullandığım telefonda 5.000 mAh batarya kapasitesi mevcut. Sosyal medyada biraz fazla zaman geçirdiğimde veya oyun oynadığımda telefonu sık sık şarj etmem gerekebiliyor. Pova 8 ise yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacak.

Uzun pil ömrünün özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağladığını düşünüyorum. Kullanıcıların bu sayede powerbank taşımasına bile gerek kalmayacak. Bu arada telefondaki işlemcinin PUBG Mobile'dan Mobile Legends: Bang Bang'e kadar çoğu mobil oyun yeterli bir performans sunduğunu belirteyim.