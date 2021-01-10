Telegram Ne Kadar Güvenli? Kurucusu Açıkladı

Telegram ne kadar güvenli? sorusunun cevabı kurucusundan geldi. Uygulamanın kurucusu, Telegram'ın açık kaynak koduyla hazırlandığını ve bu sebeple hangi verileri aldığını herkesin görebileceğini belirtti. Ayrıca Telegram çıkış ülkesi olan Rusya ile herhangi bir kullanıcı verisi paylaşılmadığının altını çizdi.

Yeni WhatsApp politikaları, uygulamanın geleceği hakkında daha fazla kullanıcıyı sorgulamaya devam ederken, BiP ve Telegram gibi diğer iletişim uygulamaları kullanıcı sayısında büyük artış yaşıyor. Şimdi Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, yeni bir blog gönderisinde Facebook'u kullanıcı tabanına saygı göstermemesi nedeniyle eleştirdi. Kurucu ayrıca Telegram hakkındaki sık sorulan sorulara da yanıt verdi.

Pavel Durov, Telegram'ın 500 milyon kullanıcıya yaklaştığını ve WhatsApp için büyük bir rakip haline geldiğinden bahsediyor. Ayrıca Facebook'u "gizli pazarlama" yapmakla suçluyor: "Wikipedia editörleri son zamanlarda WhatsApp Wikipedia makalesine önyargılı bilgiler ekleyen çok sayıda ücretli botu açığa çıkardı."

Durov, blog gönderisinde Telegram hakkında ortaya atılan üç efsaneden de bahsediyor. Bunlar; uygulamanın açık kaynaklı olmaması, Rus kökenli olması ve şifrelenmemesi.

Pavel Durov Cevapladı: Telegram ne kadar güvenli?

Telegram'ın 2013'ten beri açık kaynak olduğundan ve uygulamanın şifrelemesinin güvenlik uzmanları tarafından defalarca gözden geçirildiğini söylüyor:

"Telegram, hem iOS hem de Android için doğrulanabilir yapılara sahip dünyadaki tek mesajlaşma uygulamasıdır. WhatsApp ise kodlarını kasıtlı olarak gizliyor, bu da şifreleme ve gizlilikleri doğrulamayı imkansız hale getiriyor."

Durov, Telegram'ın pazarlamaya para harcamadığını söylüyor. İnsanların kendileri için en iyisini seçecek kadar akıllı olduklarına inandıklarını belirten kurucu, "Telegram'daki her sohbet tanıtım gününden bu yana şifrelenmiştir. Uçtan uca sohbetlerinizi bulut depolama olarak saklıyoruz" diyor.

Telegram'ın Wikipedia sayfası, uygulamanın Almanya'ya taşınmadan önce ilk olarak 2013'te Rusya'da oluşturulduğunu gösteriyor. Durov, uygulamanın menşei hakkında yorum yapmazken Telegram'ın Rusya'da sunucusu ve ofisi olmadığından bahsediyor.

Ayrıca uygulamanın 2018'den 2020'ye kadar Rusya'da yasaklandığını ve İran gibi bazı otoriter ülkelerde yasaklanmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi. WhatsApp gibi sözde güvenli uygulamaların bu bölgelerde hiç sorun yaşamadığını da ima ediyor.

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