Tencent, Conan Exiles'ı Geliştiren Funcom'u Satın Almaya Çalışıyor

Çin'in en büyük teknoloji şirketlerinden Tencent, oyun dünyasına ilgisini her geçen gün artırıyor. Şirket yaptığı açıklama ile çok oyunculu hayatta kalma oyunu Conan Exiles'ı geliştiren Norveç merkezli Funcom'u satın almaya niyetli olduğunu dile getirdi.

Tencent, geçtiğimiz eylül ayında Funcom'un yüzde 29 hissesini satın alarak, en büyük hissedar konumuna gelmişti. Çinli şirket, an itibarıyla Funcom'un bütün hisselerini satın almak üzere harekete geçtiğini aktardı. Funcom, Conan Exiles'ın yanı sıra bir süre önce duyurulan ve hala yapım aşamasında olan yeni Dune oyunu üzerine çalışıyordu.

Funcom CEO'su Rui Casais, "Halihazırda en büyük hissedarımız olan Tencent ile müthiş bir ilişkimiz var yeni satış ihtimali bizi heyecanlandırıyor. Tencent bize operasyonel anlamda önemli bir katkı sağlayacak ve oyun dünyasının en büyük şirketi olarka önemli katkılar yapacaktır" açıklamasını yaptı.

Gameindustry.biz isimli internet sitesine göre, Tencent hisse başında 17 Norveç Kronu ödemeye hazırlanıyor. Bu rakam, 21 Ocak itibarıyla borsada işlem gören Funcom hisselerinden yüzde 27.3 gibi bir oranda daha yüksek. Böylece Funcom'un toplam değerinin yaklaşık 148 milyon dolar olduğu da ortaya çıkmış oluyor.

Tencent daha önce hangi şirketlere yatırım yaptı?

Tencent yakın zaman önce Bayonetta ve NieR: Automata'nın geliştiricisi Platinium Games'i tamamen satın almıştı. Satın almanın ardından Platinium için ödediği miktarı ise açıklamamıştı.

2015 yılında League of Legends'in gelitşiricisi Riot Games'i satın alarak oyun dünyasına hızlı bir giriş yapan Tencent, bunun ardından büyümeye başlamıştı. Fortnite'ın geliştiricisi Epic Games'in yüzde 40'lık kısmına sahip olan Çinli oyun şirketi, önemli şirketlerden de küçük hisseler satın almıştı.

Activision Blizzard ve Ubisoft'un yüzde 5'lik hissesini elinde bulunduran Tencent, PlayerUnknown's Battleground'un geliştiricisi Güney Koreli Bluehole'un da yüzde 11.4'lük kısmını bünyesine katmıştı.