Tesla Akıllı Telefon Pazarında Apple'a Rakip Olacak

Ürettiği elektrikli arabalarla dünyanın en tanınmış markaları arasına girmeyi başaran Tesla için beklenmedik bir iddia ortaya atıldı. Yapılan yeni haberlerde Tesla akıllı telefon üretimine başlıyor denildi.

Uzun ömürlü bataryalar ve en hızlı spor arabalarla yarışabilecek motorlarla birlikte bir anda bütün dünyanın seyrini değiştiren Tesla, araba pazarını baştan aşağı değiştirmiş ve en çok konuşulan şirketler arasına girmişti. Tesla’nın başarısının ardından şirketin kurucusu Elon Musk, farklı alanlara el atmış ve birçok yeniliği dünyayla buluşturmak için kolları sıvamıştı. Bugün itibarıyla çıkan haberlerdeyse Tesla’nın akıllı telefon pazarına giriş yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

Şimdilik Tesla Quadra kod adlı modelin çentikli tasarıma sahip olacağı, yan ve alt tarafında oldukça ince bir çerçeve kullanacağı belirtildi. Telefona ait olduğu belirtilen telefon kılıflarından hareketle yapılan çıkarımlarda, akıllı telefonun kullanacağı kamera sisteminin de görüldüğü dile getirildi. Telefon kılıfında yer alan kamera bölmesinden Tesla Quadra’nın çift kamerası olacağı net şekilde görülebildi.

Arkasında oldukça büyük bir Tesla logosu barındırması beklenen akıllı telefonun gerçeği yansıtıp yansıtmadığı bilinmezken, birçok uzman Tesla’nın akıllı telefon üretmesinin ve piyasaya sürmesinin gerçek dışı olmayacağı, özellikle lityum-iyon bataryalar konusunda uzmanlaşan şirketin, bu konuda yeni çığırlar açabileceğini belirttiler.