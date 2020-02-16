Tesla’da Hidrolik Direksiyon Sorunu! 15 Bin Aracını Geri Çağırıyor

Elektrikli otomobiller konusunda öncü bir şirket olan Tesla, şimdilerde hidrolik direksiyon sorunuyla karşı karşıya. Şirket, Kuzey Amerika’da 15 bin aracını geri çağırıyor.

Kuzey Amerika’da satılan 15 bin adet Tesla Model X’te hidrolik direksiyon sorunu olduğu tespit edildi ve bu sorun nedeniyle araçların geri çağırılmasına karar verildi.

Business Insider’a göre, Tesla’nın SUV aracı olan Model X’in Ekim 2016’dan önce üretilenlerinin birçoğunda hidrolik direksiyon sorununa rastlanıyor.

Hidrolik direksiyon sorununun herhangi bir yaralanmaya sebep olmadığı ve sorunun ücretsiz olarak giderileceği açıklandı. Ayrıca Tesla, direksiyon sorununa rağmen otomobillerin kullanımında herhangi bir sorun olmadığını belirtiyor.

Tesla Model X’in 14 bin 193 adedinin Amerika’da, geri kalanlarının ise Kanada’da kullanımda olduğu ifade ediliyor. Elektrikli otomobil üreticisi, geçtiğimiz yıl da yine direksiyon sorunu yaşamış ve 123 bin aracını geri çağırmıştı.