Tesla Kırmızı Işıkta Durmaya Başladı

Otomotiv devlerinden olan Tesla, otomatik pilot sisteminde aracın trafik ışıklarında otomatik olarak durmasını sağlayacak bir güncelleme için kolları sıvadı. Tesla Autopilot'un kırmızı ışıkta kendi kendine durduğu bir sürüş kaydedildi.

Elon Musk, ileride otomatik pilotun tam otomatik sürüş kapasitesine sahip olacağını zaten söylemişti. CEO, otomobilinde "Full Self-Driving" sistemi bulunan her Tesla sürücüsünün tamamen sürücüsüz kontrol moduyla yolculuk yapabileceğini de ayrıca belirtmişti.

Tesla kırmızı ışık hassasiyeti

Şirketin aralık ayında yaptığı güncellemede, otomatik pilot sisteminin trafik ışıkları üzerinde çalışmadığı ortaya çıkmıştı. Şimdiki yeni bir videoda ise şirketin tamamen otonom sürüş hedefi için yeni yazılım güncellemesini test etmeye başladığı hemen fark ediliyor.

Görüntülerde, Model 3'ün kırmızı ışığı algıladığı ve kendi başına durdurduğu çok net. Yine bu sürüş ekranında da trafik ışıklarına özel bazı güncellemeler göz önünde.