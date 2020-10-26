Tesla Otomobiller Geleceğin Teknolojisine Hazır!

Tesla marka otomobillerin en çekici yanlarından birisi, hiç şüphesiz yeni nesil teknolojilere yönelik ilgi çeken teknolojilere hazır olmalarıdır. Bunlardan en önemlisi, şirketin Full Self-Driving olarak adlandırdığı tam otonom sürüş teknolojisi. Ufak bir hatırlatma olarak bu teknoloji şu an için modellerde aktif olarak kullanılamıyor ancak bu durum çok yakında değişiklik gösterebilir.

Tesla, Tam Otonom Sürüş için Hazır!

Tesla geçtiğimiz saatlerde attığı yeni adımla birlikte Full Self-Driving Beta sürümünü sınırlı sayıda kullanıcı için kullanıma sundu. Yayınlanan bu beta için bazı uyarılarda bulunan şirket, bu özelliğin ek bir dikkat gerektirdiğini ve kullanıcıların ellerini direksiyonda tutmasının önerildiğini de vurguladı.

Yeni güncelleme 'Autosteer for City Streets' olarak adlandırılıyor ve mevcut tam otonom sürüş teknolojisini bir adım daha ileriye taşıyor. Ancak şirket bu teknolojiyi halen tam otonom sürüş olarak isimlendirmek istemiyor.

Bu yeni güncelleme ile birlikte Tesla modelleri şehir caddelerinde otonom bir sürüşe odaklanıyor. Araçlar dönüş yapmak, trafik ışıklarında durmak ve diğer araçlar gibi engellerin etrafında dolaşmak dahil olmak üzere önceden tanımlanmış iki rota arasında seyahat edebiliyor.

Öte taraftan şirketin yaptığı uyarıda "Full Self-Driving sınırlı erişim beta sürümündedir ve ek dikkatle kullanılmalıdır." ifadeleri de dikkatleri çekiyor. Bu uyarının devamında "En kötü senaryoda yanlış bir işlem yapılabilir ve bu yüzden her zaman ellerinizi direksiyonda tutmalı, yola daha fazla dikkat etmelisiniz. Kayıtsız olmayın." ifadeleri yer alıyor.

Daha öncesinde sürücülerin bu teknolojiyi kötüye kullandığı pek çok olayla karşılaştık. Otonom sürüş sırasında kahvaltı yapan ya da uyuyan kişiler, kendi canlarını ve başkalarının canlarını riske atmıştı. Ayrıca otonom sürüş sırasında aracın yaptığı hatalar sebebi ile hayatını kaybeden pek çok kişi de olmuştu.

Peki siz tam otonom sürüş teknolojisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni nesil teknoloji ne zaman 'gerçek anlamı ile' hayatımızın bir parçası haline gelecek? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.