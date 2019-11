The Crew 2'nin Blazing Shots Güncellemesi Yayınlandı

Ivory Tower tarafından geliştirilmiş olan The Crew 2, yeni içeriklerle zenginleşmeye devam ediyor. Yayıncı Ubisoft, çok-oyunculu yarış oyunu için Blazing Shots güncellemesini yayınladı.

Ubisoft, The Crew 2 ile ilgili olarak toplamda on yedi yeni Live Summit etkinliğinin, yetmiş sekiz gösteriş eşyasının, on iki yeni arabanın ve ekstradan on yedi yeni etkinliğin planını yapmış. Oyunu 1.5.0 versiyonuna yükselten güncellemeyle de başlangıç yapılıyor.

İlk dört Live Summit etkinliği 13 Kasım - 4 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek. İlk etkinlik ise The Mix Master olacak ve Alpha GP ile ormanda yapacağınız yarışlar ve Japon arabasıyla Rally Raid sizi bekleyecek. Bunların yanı sıra farklı tipte lastiklerin ve dumanların bulunacağı sekiz özelleştirme eşyası, Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse ve Porsche Carrera GT (Hyper Car), Citroën GT (Hyper Car) ve Ferrari 599XX EVO (Touring Car) arabalarının bulunacağı Elite Bundle 3 sizi bekleyecek.

20 Kasım 2019 tarihinde H2O adıyla sıradaki Live Summit etkinliği başlayacak. Aynı hafta üç yeni özelleştirme eşyası ve bir Powerboat etkinliği de oyuna eklenecek.

27 Kasım 2019 tarihinde ise belirli bir temaya dayalı ilk etkinlik gerçekleştirilecek: Ghost Road. Tom Clancy's Ghost Recon temalı olacak bu etkinlikte Ford F-150 RAPTOR RACE TRUCK Ghost Recon Edition (Rally Raid) aracını kullanacaksınız. Ayrıca üç yeni özelleştirme eşyası ve bir yeni Off-Road etkinliğinin de The Crew 2 oyununa ekleneceğini söyleyelim.

Şimdilik planlanan son Live Summit etkinliği 4 Aralık 2019 tarihinde Street Fight adı altında gerçekleşecek. Etkinlik bağlamında oyun içi mağazadan alabileceğiniz Mazda RX-8 (Street Race) arabasının dışında üç yeni gösteriş eşyası ve iki yeni Street Race etkinliğiniz olacak.