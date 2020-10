Bu yılın merakla beklenen oyunlarından olan The Medium ile ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Bloober Team tarafından geliştirilen The Medium çıkış tarihi resmen duyuruldu. İşte o tarih!

Müzikleri Silent Hill serisi ile tanıdığımız Akira Yamaoka ve birçok ödül almış Arkadiusz Reikowski tarafından bestelenen oyunda, bu yılın son çeyreğinde PC (Steam) ve Xbox Series S / X için satışa sunulacak.

Krakow şehrinde geçecek olan hikayede, Marianne isimli bir karakteri yöneteceksiniz. Hem gerçek hem de ruhsal bir dünyada yaşayan karakteriniz, bir çocuğun cinayetiyle ilgili bir vizyon sonrasında bu trajedinin arkasındaki gerçeği ortaya çıkartabilmek için terk edilmiş bir otele seyahat ediyor ve cevapları aramaya başlayacak.

Oynanış olarak ruhsal yetenekleri olan karakterimiz ile oyunda diğer karakterlerin deneyimleyemediği şeyleri deneyimleyecek, duyamadığı şeyleri duyacak ve göremediği şeyleri görebilecek ve her iki dünyayı aynı zamanda araştırabileceksiniz. Bu da tabii ki yepyeni bir perspektif sunacak. Out of Body deneyimi sayesinde de, gerçek dünyada ulaşamadığınız yerlere diğer dünyayı kullanarak ulaşabileceksiniz. Ayrıca bazı bulmacaların çözümü de sadece bu şekilde mümkün olabilecek.

The Medium Çıkış Tarihi Netlik Kazandı

Oyunun resmi çıkış tarihi Bloober Team tarafından, yayınlanan yeni fragman ile duyuruldu. Buna göre, PC (Steam) ve Xbox Series S / X için geliştirilmekte olan The Medium, 10 Aralık 2020 tarihinde satışa sunulacak. Bununla birlikte Xbox Game Pass aboneleri de bu güzel oyunu ek bir ücret ödemeden ilk günden oynamaya başlayabilecekler.

Öte yandan, eğer oyunu bilgisayarınızda oynayacaksanız, şu anda Steam üzerinden % 10 indirim ile 69.30 TL ile ön-siparişte olduğunu belirtelim. Çıkışından önce satın almanız durumunda, dijital müzik ve sanat albümü hediyeniz olacak.

The Medium En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (sadece 64bit versiyonu)

İşlemci: Intel Core™ i5-6600 / AMD Ryzen 5 2500X

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: @1080p NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon R9 390X (veya 4 GB VRAM’li muadili)

DirectX: Versiyon 11

Depolama Alanı: 30 GB boş alan

Ses Kartı: DirectX uyumlu, kulaklık önerilir

The Medium Önerilen Sistem Gereksinimleri