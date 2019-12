The Talos Principle Epic Games Store'da Ücretsiz Oldu, Kaçırmayın

Artık yavaş yavaş Epic Games Store tarafından ücretsiz olarak verilen on iki oyunun sonuncusuna yaklaşıyoruz. Into the Breach ile yapılan açılış sonrasında sırada The Talos Principle var. Kalıcı olarak sahip olmak için TSİ 18:00'a kadar buradan kütüphanenize eklemeniz gerekiyor.

The Talos Principle

Serious Sam serisiyle tanıdığımız Croteam tarafından geliştirilen The Talos Principle, öncelikle PC (Linux, OS X ve Windows) için satışa sunulmuştu. PlayStation 4, Switch, Xbox One, iOS ve Android tabanlı cihazlarda da bulunan oyun, felsefi bir hikaye sunuyor.

Derin bir uykudan uyandıktan sonra, kendinizi antik harabeler ile gelişmiş teknolojinin iç içe olduğu tuhaf bir dünyada buluyorsunuz. İnsanlık, teknoloji ve medeniyet üzerine kurulu hikaye boyunca, bir yandan da yaratıcınızın emri doğrultusunda gittikçe karmaşık hale gelen bulmacaları çözmeye çalışacak ve kim olduğunuzu ve amacınızın ne olduğunu öğrenmeye çalışacaksınız. Yapacağınız seçimlerin ise birer sonucu olacak.

The Talos Principle Steam üzerinde %85 indirimle 8.85 TL gibi bir fiyata satılıyor. Promosyonun bitiş tarihi 2 Ocak 2020. Oyunun müzik albümünü ve Prototype, Road to Gehenna, Serious ve Bonus Content içeren Gold sürümünü de %87 indirimle 15.37 TL vererek satın alabilirsiniz.