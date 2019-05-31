THQ Nordic, E3 2019'da Yeni Bir Darksiders Oyunu Duyuracak

Altı yıllık bir boşluğun ardından Darksiders serisi üçüncü oyun ile geri dönüş yapmıştı. Fury karakterini yönettiğimiz Darksiders III, geçtiğimiz Kasım ayı içerisinde PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulmuştu. Haliyle yeni bir Darksiders oyununun duyurulması için epey beklememiz gerekeceğini düşünüyorduk ama THQ Nordic pek öyle düşünmüyormuş.

E3 2019 fuarının başlaması öncesinde, Geoff Keighley tarafından sunulan E3 Coliseum program listesi ortaya çıktı. Resmi sayfa üzerinden yayınlanan listeye göre oyun dünyasının birçok önemli ismi tarafından düzenlenecek olan paneller olacak. Bu önemli isimlerin arasında THQ Nordic de yer alıyor. Bildiğiniz gibi Avusturya menşeli şirket, E3 2019 fuarında iki yeni oyun duyurusunda bulunacağını söylemişti. Bu oyunlardan bir tanesinin yeni bir Red Faction oyunu olacağını tahmin ediyorduk. E3 Coliseum sitesinde yer alan açıklama; THQ Nordic'in yapacağı diğer duyurunun yeni bir Darksiders oyunu olacağı yönünde.

Darksiders: Action Adventure Evolved adı altında düzenlenecek olan panelin 13 Mayıs 2019 Pazartesi, TSİ 20:30 sıralarında başlayacağı belirtilmiş. Açıklama kısmında ise bir hayli ilginç bir şey yazıyor: "Darksiders evreninin başlangıcı ve gelecekte nereye yöneleceğini irdeleme. Bu panel seriyi yeni bir yöne çekecek olan yeni Darksiders oyununun E3 2019 duyurusu ile aynı zamanda gerçekleşecek."

Açıklamada yer alan 'yeni bir yön' kısmı kafalarda soru işareti oluşturdu çünkü bununla neyin kastedildiği belirtilmiş değil. Haliyle birçok farklı tahminde bulunulabilir. Bununla birlikte, her ne kadar yeni bir Darksiders oyunu denmiş olsa da bunun serinin sıradaki ana oyunu olacağına dair bir ibare yer almıyor ve haliyle ana seri ile bağlantılı bir yan oyun da çıkabilir karşımıza ki bu oyun dünyasında sık sık yaşanan durumlardan bir tanesi.

Bekleyelim ve görelim, THQ Nordic karşımıza nasıl bir Darksiders oyunu ile çıkacak? Gelişmeler için takipteyiz.