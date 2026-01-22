Beklenen Oldu: Threads’te Reklam Dönemi Başlıyor!

Meta'nın metin tabanlı sosyal medya platformu X'e (eski adıyla Twitter) karşı rakip olarak kullanıma sunduğu Threads, çıktığından bu yana reklamsız olarak kullanılabiliyordu. Platform için ciddi yatırımlar yapan şirket, artık bu yatırımlarının karşılığını almak istiyor gibi görünüyor. Firma yakın zamanda test amaçlı bazı ülkelerde reklam göstermeye başlamıştı. Son açıklamaya göre sosyal medya devi, yakında herkese göstermeye hazırlanıyor. İşte ayrıntılar...

Threads'te Reklamlar Herkese Sunuluyor

Yapılan duyuruya göre Threads, reklamları önümüzdeki günlerden itibaren göstermeye başlayacak. Tabii uygulama bir anda reklamlarla dolup taşmayacak. Öyle ki ilk aşamada oldukça az noktada reklam gösterilecek. Yani kullanıcılar pek rahatsız olmayacak. Önümüzdeki aylarda ise daha fazla yerde reklam gösterilmesi bekleniyor. Tıpkı Instagram'daki gibi ana sayfa ve arama sonuçlarındaki gönderiler arasında yer alabilir. Bu şimdilik belirsiz.

Meta'nın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

Önümüzdeki haftadan itibaren Threads’teki reklamları küresel ölçekte tüm pazarlardaki kullanıcılara sunmaya başlıyoruz. Bu adım, geçtiğimiz ilkbaharda Threads’te reklamların reklamverenlere yönelik ilk lansmanının ardından geliyor. Threads’teki reklamlar, Meta’nın kendini kanıtlamış yapay zekâ destekli reklam sistemiyle sunuluyor. Bu da kullanıcıların, Facebook ve Instagram gibi diğer Meta platformlarında alışık oldukları kişiselleştirme düzeyini Threads reklamlarında da görmelerini sağlayacak.

Meta'nın bu adımına pek de şaşırmamak gerekiyor çünkü şirket, artık platformdan para kazanmak istiyor. Üstelik firma, yakın zamanda paylaştığı verilerle en büyük rakibi X'i Android ve iOS'ta geride bıraktığını duyurmuştu. Bu da teknoloji devi için artık reklam zamanının geldiği anlamına geliyor.

Yakın zamanda ChatGPT'nin sahibi OpenAI ve Gemini'ın geliştiricisi Google da ücretsiz olarak sunduğu hizmetlere reklam eklemek için adım attı. Meta'nın bunlardan sonra Threads hamlesi de bekleniyordu.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmaıyn.