TikTok Yapay Zeka Kullanan JukeDeck'i Satın Aldı

Dünyanın en çok tercih edilen uygulamalarından bir tanesi olarak bilinen TikTok, hizmetlerini genişletmeye çalışıyor. Uygulamanın arkasında yer alan ByteDance şirketi, son dönemlerde yapay zekaya ağırlık veriyor.

TikTok uygulamasının kusursuz bir şekilde çalışabilmesi için, yapay zekanın büyük oranda kullanması gerekiyor. Ancak şirket bunun için ek teknik detaylara da ihtiyaç duyuyor. Bytedance bu nedenle Jukedeck şirketini satın aldı. Böylece birçok müziği, video ve fotoğrafa entegre edebilecek.

TikTok yapay zeka uygulamalarına ağırlık verecek

Jukedeck’in CEO’su, LinkedIn’de pozisyonunu ByteDance Yapay Zekâ Laboratuvarı Müdürü olarak değiştirdi. Bu demek oluyor ki TikTok uygulamasının arkasındaki şirket olan ByteDance, Jukedeck şirketini satın aldı. Elbette şirketin bunu yapmasının tek nedeni yapay zeka değil.

Bildiğiniz üzere TikTok gibi uygulamaların video arka planında lisanslı müzikler oynatılıyor ve bunlar son derece pahalı. Şirket, herhangi bir lisanslı şarkıyı kullanabilmek için bazen milyon dolarlar bile verebiliyor. Ancak Jukedeck gibi yapay zeka ile müzik üreten şirketler, bu masrafı en aza indirebilir.

Otomatik olarak müzik üretimi sağlayan Jukedeck platformu, muhtemelen ilerleyen dönemlerde TikTok uygulamasının ana mekanizmalarından birisi olacak. Kullanıcılar hem daha özgün müzik ortaya çıkarabilirken, aynı zamanda lisanslı şarkılara ciddi ücretler ödenmeyecek. Peki sizce de bu satın alma, TikTok uygulamasına nasıl bir etki yaratabilir? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.