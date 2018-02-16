Tinder'da İlk Mesaj Artık Kadınların

Öyle bir ütopya var değil mi? Hani, "Abi orada hep kadınlar teklif ediyormuş." gibi? Artık öyle bir yer kesin var ama sanal. Yok ya şaka yapmıyorum, yeni bir uygulama falan da değil, baya bildiğimiz Tinder.

Baştan anlatayım, kullananlar bilir, Tinder'da çirkin bir erkek egemen ortam var. Kızlar erkeklere bırak mesaj atmayı gelen mesajlara cevap vermeye bile çekiniyor. Bunun farkına varan ve önüne geçmek isteyen arkadaşlık uygulaması, bundan böyle mesajlaşmayı yalnızca kadın kullanıcıların başlatabileceğini duyurdu. Yani beyler eşleşmeyi beklemek yetmezmiş gibi artık mesaj gelmesini de bekleyeceksiniz.

Tinder Nedir?

Hani yoktur da aranızda Tinder'ın ne olduğunu bilmeyenler vardır diye azcık bahsetmek istedim. Dünya genelinde 53 milyon aktif kullanıcısı bulunan uygulama, yakınınızdaki bekarları bulmanızı ve değerlendirmenize olanak tanıyor. Eğer sizin beğendiğiniz profil de sizi beğenirse mesajlaşma özelliği aktif hale geliyor ve dileyen taraf mesaj atarak konuşmayı başlatabiliyordu.

Tinder'da yeni bir dönem başlatacak son güncellemeyle eşleşme sonrası yalnızca kadınlar dilerlerse erkeklere mesaj atabilecek. Erkekler için tek seçenekse beklemek ve bir mesaj gelmesini ümit etmek. Açıkçası bizim ülkede bu işler zor. Malum eşleşme sonrası sanki geçerken uğramış havalarına bürünmeyi sever bizim millet. Hadi kardeşim sen de eşekler gibi yalnızsın, bırak gururu değil mi ama?

"Ben yeniyim Tinder'da, arkadaşlarım zorla açtırdı, zaten sen de mesajlaştığım ilk kişisin..." AYNEN!