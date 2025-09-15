Togg T10F'in Hızlı Teslim Stokları Tükendi: Teslimatlar Aylar Sonrasına Kaldı

Togg'un merakla beklenen yeni elektrikli otomobili Togg T10F bugün ülkemizde satışa sunuldu. Yeni araç satışa çıkar çıkmaz büyük bir ilgiyle karşılandı. Öyle ki bugün saat 10:00'da ön siparişe açılan otomobilin hızlı teslim stokları kısa bir süre önce tükendi.

Marka yaptığı açıklamada önceden konfigüre edilen ve daha hızlı teslim süresi sunan 1000 adet ile sınırlı hazır stokların saat 14:00 itibariyle türkendiğini duyurdu. Müşteriler hala konfigüratör platformu üzerinden Togg T10F için ön sipariş başvurusunda bulunabiliyor ancak en erken teslimat süresi aylar sonrasına sarkmış durumda.

Togg T10F Teslimatları Aralık Ayına Kadar Ertelendi

Togg konfigüratör platformunda belirtilen bilgilere göre yeni T10F'i bugünden sipariş eden müşteriler aracını teslim almak için aralık ayına kadar bekleyebilir. Otomobilin belirtilen tahmini teslimat tarihleri ise şu şekilde:

Togg T10F V1 RWD (Standart Menzil): Kasım

Togg T10F V1 RWD (Uzun Menzil): Aralık

Togg T10F V2 RWD Uzun Menzil: Ekim

Hızlı teslim T10F stoklarımız tükenmiştir. 🧿



Ön siparişlerinizi T10F konfigüratör üzerinden vermeye devam edebilirsiniz.



İlginiz için teşekkür ederiz. <🩵> pic.twitter.com/THqaeMoljb — Togg (@Togg2022) September 15, 2025

Togg T10F Fiyat Listesi

Ön sipariş sürecinin başlaması ile birlikte Togg T10F'in fiyatları açıklandı. Aracın giriş seviyesi 1.918.000 TL'den başlarken, uzun menzilli versiyonlar 2.268.000 TL'den başlıyor. En üst donanım paketi olan V2 RWD Uzun Menzil ise 2.393.000 TL'lik bir fiyat etiketine sahip. Araç için ön sipariş vermek isteyen müşterilerin 100.000 TL ön ödeme yapması gerekiyor.

Versiyon Menzil Güç Çekiş Fiyat T10F V1 RWD Standart Menzil 335 km 160 kW Arkadan itişli 1.860.000 TL T10F V1 RWD Uzun Menzil 623 km 160 kW Arkadan itişli 2.170.000 TL T10F V2 RWD Uzun Menzil 610 km 160 kW Arkadan itişli 2.345.000 TL

Togg T10F Ön Siparişi Nasıl Verilir?

Togg T10F için ön sipariş süreci 15 Eylül saat 10.00 itibarıyla başlamış durumda. İşte yeni aracı şipariş etmeniz için adım adım yapılması gerekenler:

Trumore uygulaması veya Togg'un resmi web sitesini ziyaret edin. Hesap oluşturun veya giriş yapın "Konfigüre et" veya "Ön sipariş" menüsüne girin. Model ve donanımı seçin – V1 Standart, V1 Uzun, V2 Uzun veya V2 AWD seçeneklerinden birini belirleyin. Ön ödeme yapın – Belirlenen tutarı sistem üzerinden yatırarak ön siparişi tamamlayın. Sipariş onayını alın – Başvuru tamamlandığında size dijital olarak ön sipariş belgesi gönderilecek.

Peki siz yeni Togg T10F hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni elektrikli otomobil BYD Seal U ve Tesla Model Y gibi rakiplerinden sıyrılabilecek mi?