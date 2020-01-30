Türk Bayrağı'nı Yırtan Yunan Vekile Tepkiler Büyüyor #Greece

Brüksel’de düzenlenen AP Genel Kurulu’nda Yunanistan’ın vekili Loannis Lagos, kürsüde Türk Bayrağı’nı yırttı. Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan milletvekiline çok büyük tepki gösterdi. Nacho Sanchez Amor, Twitter’dan paylaştığı mesajında "İlişkilerimiz halihazırda çok iyi olmayabilir. Ancak bu üzücü hadiseyi hiçbir gerekçe haklı kılamaz. Aşırı sağın, İslam karşıtı söylemin Brüksel’de yeri yok." dedi.

Türk Bayrağı'nı Yırtan Yunan Vekil Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, denize nasıl döktüğümüzü en iyi bu ırkçı kafalar bilir. Avrupa'nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin. Avrupa İslam karşıtlığı ve ırkçılığa artık dur demeli. Bayrağımız her yerde şerefle dalgalanmaya devam edecek! AP’nin de bu palyaço hakkında gerekeni yapmasını bekliyoruz." dedi.

Bayrağımız her yerde şerefle dalgalanmaya devam edecek! AP’nin de bu palyaço hakkında gerekeni yapmasını bekliyoruz. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) January 30, 2020

Vatandaşlar Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekili gördüklerinde büyük tepki göstermeye başladı. Twitter'da #Greece hastagi ile paylaşımlar yapılmaya başlandı. Şu anda #Greece hastagi ile 14.3 bin tweet atıldı ve atılmaya devam ediliyor.

İşte Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekili Loannis Lagos hakkında atılan tweetler:

Bu mevsimde de denize girilmez ama siz bilirsiniz tabi tercih sizin.#Greece pic.twitter.com/VuNOd6as82 — Bilal AKDENİZ (@mbakdnz) January 30, 2020

#Greece milletvekili bayrağımızı yırtıp atıyor.

Bunlara; dedelerini nasıl denize döktüğümüzü tekrar hatırlatmak lazım ivedilikle! pic.twitter.com/7hykIr5jXq — Handan Aksu (@AK_suHandan) January 30, 2020