TÜRSAB’tan Airbnb ve 9 Platforma Erişim Engeli: Dava Açıldı!

Türkiye'de turizm ve otelcilik sektörünü yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Buna göre TÜRSAB tarafından aralarında Airbnb platformunun da yer aldığı 10 dev kuruluş için erişim engeli talep edildi. Konuyla ilgili dava süreci de başlatıldı. İşte konuyla ilgili detaylar...

TÜRSAB Davayı Açtı: Airbnb İle Birlikte 10 Platforma Erişim Engeli!

Son dönemde kısa süreli konaklama hizmeti sunan dijital platformlar haksız kazanç ve mevzuata uyum başlıkları altında hem siyasi hem de turizm çevrelerinde tartışma konusu olmuştu. Bu süreçte çeşitli paydaşlar söz konusu platformlara yönelik düzenleyici adımlar veya resmî uyarılar beklendiğini dile getiriyordu.

Gelinen noktada ise TÜRSAB bu tartışmalar kapsamında ilgili platformlar hakkında hukuki süreç başlatıldığını açıkladı.TÜRSAB “haksız rekabet” gerekçesiyle aralarında Airbnb’nin de bulunduğu 10 küresel seyahat ve rezervasyon platformu için erişim engeli talebiyle hukuki süreç başlattı.

Konuyla ilgili dava açılan ve erişim engeli istenen platformların listesi ise şu şekilde:

Airbnb

Expedia

Hotels.com

Agoda

Trip.com

GetYourGuide

Viator

Musement

Isango

ToursByLocals

Dava talebi bugün onaylandı ve hukuki süreç başlatıldı. Ancak şu an için bahsi geçen hiçbir platformda bir erişim engeli mevcut değil. Kullanıcılar siteleri olağan akışında kulanmaya devam ediyor, rezervasyon süreçlerini yürütebiliyor.

Konuyla ilgili en çok dikkat çeken platform ise Airbnb oluyor. Zira uygulama içerisinde kiraya verilen konutların herhangi bir turizm belgesine sahip olmamaları resmi makamlar tarafından tepkiyle karşılanıyor. Ancak diğer platformlar ise daha çok otel rezervasyon karşılaştırması gibi işlevleri yerine getirmekte.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın...