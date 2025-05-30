TatilBudur APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 56
- DOSYA BOYUTU 48 MB
- Üretici TatilBudur
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TatilBudur APK uygulaması ile Android cihazlarınızdan otel, tur ve uçak bileti rezervasyonu yapabilir ve satın alma işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
TatilBudur APK uygulaması ile Android cihazlarınızdan otel, tur ve uçak bileti rezervasyonu yapabilir ve satın alma işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Tatil planlarınız varsa size en uygun fiyatlı otelleri listeleyen TatilBudur uygulamasında yurt içi ve yurt dışı turlarına da ulaşabiliyorsunuz.
TatilBudur uygulaması öne çıkan özellikleri:
- Otel, yurt dışı turları, gemi turları ve kültür turları rezervasyonu,
- Rezervasyonlarınızı sigortalayabilme,
- Beğendiğiniz turları ve otelleri favorilerinize ekleme,
- Size en yakın satış ofislerine ulaşma,
- Kişisel bilgilerinizi girerek rezervasyonlarınızı hızlıca tamamlama,
- Uçak bileti rezervasyonu ve satın alma.
İster rezervasyon isterseniz de satın alma işlemini gerçekleştirebileceğiniz uygulamada, ilgilendiğiniz otelleri ve turları favori listenize de ekleyebiliyorsunuz. Size en yakın satış ofislerini ve iletişim bilgilerini de sunan uygulamada üye girişi yaptıktan sonra kişisel bilgilerinizi girerek, rezervasyon işlemlerinizi daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
TatilBudur APK İndir
Bunların yanında, en uygun fiyatlı uçak biletlerini de sizlere sunan uygulamada uçak bileti satın alabiliyor ve rezervasyon yaptırabiliyorsunuz. Siz de kullanıcı dostu arayüzle birlikte tüm seyahat işlemlerinizi halledin ve biletlerinizi ucuza satın alın!
TatilBudur
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 14
- DOSYA BOYUTU 60 MB
- Üretici TatilBudur
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TatilBudur uygulaması ile tatilinizi en uygun fiyatlara gerçekleştirebileceğiniz birbirinden harika otellere rezervasyon yaptırabilirsiniz.
TatilBudur uygulaması ile tatilinizi en uygun fiyatlara gerçekleştirebileceğiniz birbirinden harika otellere iOS cihazlarınızdan rezervasyon yaptırabilirsiniz. Yoğun geçen bir senenin ardından tatil yapma ihtiyacı hissettiğinizde, otel veya tur arayışına girmiş olabilirsiniz.
Bütçenize göre birçok oteli veritabanında bulunduran TatilBudur uygulaması, sizin için en uygun teklifler sunarak tatilinizi rahat rahat gerçekleştirmenizde kolaylık sağlıyor. Otel rezervasyonunun yanında, çeşitli yurt içi ve yurt dışı turlarına da katılabileceğiniz teklifler sunan uygulamada otelleri ve turları favorilerim listenize de ekleyebiliyorsunuz.
Tatilinizi gerçekleştireceğiniz bölgeye ulaşmanız için en uygun fiyatlı uçak biletlerini de sizlere sunan uygulamada, size en yakın satış ofislerinin bilgilerini de görebilirsiniz. Eğer siz de otel, tur ve uçak bileti rezervasyonu yapmak istiyorsanız TatilBudur uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.
TatilBudur İndir
Otel ara ve tur ara seçenekleriyle filtrelediğiniz tatil seçeneklerinden beğendiklerinizi sosyal ağlardaki arkadaşlarınızla kolayca paylaşabilir ve fikirlerini alabilirsiniz. Güvenli ödeme ile size uygun tatil fırsatları sunan otellerde rezervasyonlarınızı rahatça gerçekleştirebilirsiniz.
Siz de TatilBudur indirin ve iOS cihazlarınızda kapsamlı filtreleme seçenekleriyle birlikte biletlerinizi kolay bir şekilde satın alın!