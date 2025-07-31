Trivago APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,482
- Üretici trivago
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Trivago, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz otel bulma uygulamasıdır.
Trivago APK, marketlerde bulabileceğiniz en iyi otel bulma uygulamalarından bir tanesi diyebilirim. İşiniz gereği sürekli yolculuk yapmak durumundaysanızi ya da spontane yolculuklara çıkmayı seviyorsanız, bu uygulama tam size göre.
Trivago'nun başarısı ünlü gazetelerce de tasdiklenmiş durumda. New York Times, CNN gibi gazetelerde de önerilen Trivago ile her zaman en iyi oteli en uygun fiyata bulabileceksiniz. Tek yapmanız gereken uygulamayı indirip kriterlerinize göre arama yapmak ve size en uygun otelleri bulmak.
Trivago APK İndir
Kullanıcı dostu arayüz sayesinde aradığınız her lokasyonda otel bulabilir ve otellerin fiyatlarını karşılaştırabilirsiniz. Kalmak istediğiniz otelin indirim haberlerini almak istiyorsanız, bildirimlerinizi açın ve otel indirimlerinden anında haberdar olun.
Eğer siz de otel bulmak için kullanmak üzere bir uygulama arıyorsanız, Trivago'yu indirip denemenizi tavsiye ederim.
Trivago Uygulaması Özellikleri
- Her zaman en ucuz oteller.
- Oteller hakkında yorumlar ve derecelendirme.
- Otellerin fotoğrafları.
- Geniş filtreleme seçenekleri.
- Kullanıcı dostu arayüz.
- Uygulama içinden direk otelleri arama imkanı.
Trivago
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 366
- DOSYA BOYUTU 114 MB
- Üretici trivago
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Trivago, iOS cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir otel bulma uygulamasıdır.
Trivago, dünyanın en iyi ve en kapsamlı otel arama ve bulma uygulamalarından olan Trivago ile son dakika seyahatlerinizde otelsiz kalmayacaksınız. 45 milyondan fazla kullanıcısı olan Trivago çeşitli gazetelere de çıkarak başarısını ispat etmiş.
Trivago uygulaması öne çıkan özellikleri:
- 200'den fazla rezervasyon sitesi ve 700 binden fazla otel.
- 120 milyon otel incelemesi.
- 14 milton otel fotoğrafı.
- Arama filtreleme.
- Bulunduğunuz konumda otel arama.
- 20 dilden fazla dil.
- Uygulama içinden direk olarak otelleri arama özelliği.
Orijinal olarak bir websitesi olan Trivago artık mobil cihazlarda da kullanılabiliyor. Lüks otellerden küçük bütçeli otellere en uygun fiyatları ve en iyi otelleri bulabileceksiniz. 700.000 den fazla otel olan uygulamada ihtiyacınıza göre arama yapabilir ve sonuçları filtreleyebilirsiniz.
Trivago İndir
Kullanıcı dostu arayüzüyle seveceğinizi düşündüğüm bu uygulama ile seyahatlerinizde otel bulma konusunda hiç sıkıntı çekmeyeceksiniz.
Siz de Trivago indirin ve aradığınız otele en uygun fiyatla rezervasyon yapın!