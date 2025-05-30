Setur APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 19
- DOSYA BOYUTU 9 MB
- Üretici Setur Software
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Setur mobil uygulaması, otel arama, otel rezervasyon, tur rehberi uygulamasıdır.
Setur APK, yurt içi ve yurt dışı otel arama, otel rezervasyon, tur rehberi uygulaması. Tatil planlamasında oldukça yardımcı olan uygulama, her Android telefonda olmalı. Binlerce otel ve tur seçeneğinin yanında kişiye özel kampanyalar, rehber asistanı, seyahat rehberleri ile seyahat planlamayı kolaylaştırıyor.
Türkiye’nin ilk ve öncü turizm şirketlerinden biri olan Setur’un mobil uygulaması da bulunuyor. Aynı isimde yayınlanan uygulama ile en iyi oteller ve turlar elinizin altında.
Yurt dışı turları, gemi turları, yurt içi kültür turları, kayak otelleri, termal oteller, erken rezervasyon alan oteller ve çok daha fazlasını akıllı telefonunuzdan inceleme hızlıca rezervasyon yaptırma şansına sahipsiniz.
Setur APK İndir
En iyi otel ve turları listelemekle kalmayıp, Zubizu, Hopi gibi sadakat programlarına özel kampanyaları da karşınıza çıkarıyor. Seyahat rehberleri uygulamasıyla da yurt içi yurt dışı seyahatlerinize özel önerilerden faydalanabiliyorsunuz.
Otel ve turları kişinin kriterlerine göre listelemesi, tur ve oteller hakkında detaylı bilgi sunması, hızlı rezervasyon, geniş filtreleme ile öne çıkan Setur mobil uygulaması, tur rehberleri için de Rehber Asistanı uygulamasını sunuyor. Setur profesyonel tur rehberleri sisteme giriş yaparak tura katılacak kişileri görüp turla ilgili toplu mesaj gönderebiliyor.
Setur
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 12
- DOSYA BOYUTU 98 MB
- Üretici Setur Software
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Setur mobil uygulaması, yurt içi ve yurt dışı otel arama, rezervasyon, tur rehberi uygulamasıdır.
Setur mobil uygulaması ile yurt içi ve yurt dışı otel arama, otel rezervasyon, tur katılımı oldukça hızlı ve de güvenli. Türkiye’nin ilk ve öncü turizm firmalarından Setur’un mobil uygulaması üzerinden binlerce yurt içi - yurt dışı otel ve turlara ulaşmakla kalmıyor hızlıca rezervasyon yaptırabiliyorsunuz.
Kişiye özel kampanyalar, kişiselleştirme ve rehber asistanı, seyahat rehberleri gibi mobile özel seçeneklerle seyahat planlama imkanı elinizin altında!
Mobildeki en iyi otel ve tur arama - rezervasyon uygulaması diyebilirim. Yurt dışı turlar, gemi turları, kayak otelleri, termal oteller, Kıbrıs otelleri ve çok daha fazlası belirlediğiniz kriterlere göre listeleniyor.
Setur İndir
Seçtiğiniz otel ve tur hakkında görsellerle desteklenmiş detaylı bilgiye ulaşabiliyor, bilgi ekranının hemen altından hızlıca turu satın alabiliyor veya otele rezervasyonunuzu yaptırabiliyorsunuz. Zubizu, Hopi gibi sadakat programlarına üyeyseniz özel indirim ve puan kazanımından faydalanabiliyorsunuz.
Setur Mobil Uygulaması Özellikleri
- En iyi oteller ve turlar
- Avantajlar
- Yakındaki Setur şubeleri
- Tur rehberleri için Rehber Asistanı
- Destek