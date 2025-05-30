Setur mobil uygulaması, otel arama, otel rezervasyon, tur rehberi uygulamasıdır.

Erkan Calp - 32 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Setur APK, yurt içi ve yurt dışı otel arama, otel rezervasyon, tur rehberi uygulaması. Tatil planlamasında oldukça yardımcı olan uygulama, her Android telefonda olmalı. Binlerce otel ve tur seçeneğinin yanında kişiye özel kampanyalar, rehber asistanı, seyahat rehberleri ile seyahat planlamayı kolaylaştırıyor.

Türkiye’nin ilk ve öncü turizm şirketlerinden biri olan Setur’un mobil uygulaması da bulunuyor. Aynı isimde yayınlanan uygulama ile en iyi oteller ve turlar elinizin altında.

Yurt dışı turları, gemi turları, yurt içi kültür turları, kayak otelleri, termal oteller, erken rezervasyon alan oteller ve çok daha fazlasını akıllı telefonunuzdan inceleme hızlıca rezervasyon yaptırma şansına sahipsiniz.

Setur APK İndir

En iyi otel ve turları listelemekle kalmayıp, Zubizu, Hopi gibi sadakat programlarına özel kampanyaları da karşınıza çıkarıyor. Seyahat rehberleri uygulamasıyla da yurt içi yurt dışı seyahatlerinize özel önerilerden faydalanabiliyorsunuz.

Otel ve turları kişinin kriterlerine göre listelemesi, tur ve oteller hakkında detaylı bilgi sunması, hızlı rezervasyon, geniş filtreleme ile öne çıkan Setur mobil uygulaması, tur rehberleri için de Rehber Asistanı uygulamasını sunuyor. Setur profesyonel tur rehberleri sisteme giriş yaparak tura katılacak kişileri görüp turla ilgili toplu mesaj gönderebiliyor.