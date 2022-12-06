Twitch Benzeri Emote Sistemi Artık YouTube'a da Geliyor

YouTube kendi özel emote'larını kullanıma sunmaya başlıyor. YouTube emote'ları olarak adlandırılan Twitch benzeri emote'lar, YouTube'da yorum bölümlerinde ve canlı sohbetler sırasında kullanılabiliyor olsa da platform daha önce bireysel yayıncıların Twitch'teki kendilerine özgü emote'lar oluşturmasına izin veriyordu. Bu durum artık değişiyor.

Twitch'te popülerleşen emote özelliği görünüşe göre artık YouTube yayınlarını da ele geçirmeye geliyor.

Artık YouTube'un emoji seçicisini açtığınızda YouTube emote'larının da bir listesini göreceksiniz ve bunlar bir kanalın kendi mevcut özel emote'larının altında görünecek.

Twitch'ten Aşina Olduğunuz Emote'lar Artık YouTube'da

Keza Twitch'ten aşina olduğunuz bazı hazır emote'lar da YouTube eklenmiş durumda. Sıklıkla kullanılan pogchamp gibi emote'lar yer almasa da game over ve GG gibi emote'lar mevcut.

YouTube, topluluk gönderisinde gelecek süreçle ilgili olarak "Oyun için oluşturulan emote'larla başladık ancak gelecekte daha da fazlasını getirmek için çalışıyoruz, bu nedenle bizi takip etmeye devam edin!" ifadelerine yer verdi.

Peki siz bu karar hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.