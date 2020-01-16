Twitter CEO'sundan Üzen Düzenleme Butonu Açıklaması

Twitter kullanıcılarının uzun süredir merakla beklediği düzenleme butonu hakkında CEO'dan açıklama geldi. Twitter CEO'su Jack Dorsey, yaptığı açıklama ile kullanıcıları üzdü.

Twitter CEO'su: Düzenleme Butonu Gelmeyecek

Twitter CEO'su Jack Dorsey katıldığı soru cevap videosunda yaptığı açıklamada Twitter'a düzenleme butonunun muhtemelen asla gelmeyeceğini söyledi. Twitter'ı SMS benzeri bir hizmet olarak nitelendiren CEO, " İlk günden bu yana bu özelliği getirmek istemedik. Bu tamamen doğru değil ancak tweetleri silebilmektesiniz." dedi

Yanlış bilginin yayılması Twitter'da büyük bir sorun teşkil etmekte bir düzenleme düğmesi sorunu daha karmaşık hale getirebilir. Dorsey, "Bir tweet atabilir ve biri bunu retweetleyebilir. Bir saat sonra bu tweet'in içeriğini tamamen değiştirirsiniz. İlk atılan tweet'i retweetleyen kişi şimdi retweetliyor ve tamamen farklı bir şeyi yeniden yayınlıyor." dedi.

CEO Jack Dorsey'in açıklamalarının ardından kullanıcılar düzenleme butonunun gelmeyeceğine üzülmeye başladı. Sizler Twitter CEO'su Jack Dorsey'in yaptığı açıklama hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Twitter'a düzenleme butonu gelmesi gerekli mi? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden düşüncelerinizi paylaşmayı unutamayın!