Twitter'ın 'Daha Karanlık Modu' Android'e Geliyor

Twitter geçtiğimiz dönemde Karanlık mod seçeneğinin gözden geçirilmiş versiyonu olan Lights Out'u tanıtmıştı. Ancak Lights Out'un Android'e gelmesi biraz zaman almıştı, sorun artık çözülmüş durumda.

Karanlık modda kullanılan beyaz metin ve koyu mavi arka plan yerine, Lights Out'ta gerçek koyu siyah arka plan ve beyaz metin arayüzü sunuluyor. Koyu siyah sadece maviden daha iyi görünmekle kalmıyor aynı zamanda OLED ekranlı telefonlarda pil ömründen tasarruf sağlıyor. Bunun nedeni ise bu ekranlardaki pikseller kapanarak siyah renginin oluşturuyor ve böylece bataryadan güç talebini azaltıyor.

Twitter Lights Out'u duyurduğunda, Android'de görünmesi için zaman çizelgesi yayınlamamıştı. Fakat Twitter Tasarım ve Araştırma Başkan Yardımcısı Dantley Davis, Lights Out'un Android sürümü için geleceğini duyurdu. Davis tweet'te şunları söyledi: “Özellik çok yakında geliyor, ancak deneyim üzerine çalışırken biraz gecikti. Android için bu kadar beklenen özelliği yayınlamak için sabırsızlanıyoruz"

iOS'de Karanlık Mod Nasıl Açılır?

Lights Out (Işıklar Kapalı) özelliği iOS için kullanıma hazır durumda. Kulla nıcılar Ayarlar ve gizlilik > Görüntü ve ses > Karanlık Mod> Işıklar kapalı seçeneğine gidin. Mavi arka plana sahip eski karanlık moda ise artık "dim" kısaltması yapılıyor.