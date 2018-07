UBER Sürücüsüne Üç Kişi Saldırdı

Son günlerde yaşanan UBER – Sarı Taksi savaşına bir yenisi daha eklendi. İstanbul’un Maltepe ilçesinde bulunan bir benzin istasyonuna yanaşan UBER aracına saldırı düzenlendi.

2009 yılında kurulan ulaşım uygulaması UBER, 2015 yılından sonra yaptığı yatırımlarla uzun yıllardır kullanılan taksilere alternatif olmuştu. Halihazırda 78 ülkede faaliyet gösteren ve yolcu taşımacılığı yapmaya devam eden Uber, yakın zaman önce Türkiye’nin ana gündem maddelerinden bir tanesi haline gelmişti. Taksiciler Uber’in yasaklanmasını talep ederken, birçok vatandaş aktif olarak kullandıkları uygulamanın yasaklanma taleplerine tepki göstermişti; ancak bütün tepkilere rağmen Uber resmi olarak Türkiye’de yasaklanmıştı.

Uber’in yasaklanmasına giden süreçteyse Uber araçlarına birçok saldırı düzenlenmiş, bıçaklanmayla sonuçlanan birçok tartışmalar yaşanmıştı. Bu saldırıların sonuncusuysa İstanbul’un Maltepe semtinde yaşandı. İsminin Hakan olduğu öğrenilen bir UBER sürücüsü, benzin istasyonunda üç kişinin saldırısına uğradı. Taksiyle olan yerine gelen üç kişi, aracın kapısını açmayı başaramayınca, kapıyı tekmeledi. Güvenlik kameralarına an be an yansıyan görüntülerde UBER sürücüsünün aracını geri manevra yaptırarak saldırıdan kurtulduğu görüldü. Saldırı sonrasında UBER sürücüsünün polise giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.