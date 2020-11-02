Yayıncılığı Ubisoft tarafından yapılan oyunlardan Watch Dogs: Legion, geçtiğimiz hafta Perşembe günü satışa sunulmuştu. Assassin’s Creed Valhalla ise 10 Kasım 2020 Salı günü satışa sunulacak. Bahsi geçen bu iki oyun, aynı zamanda yeni nesil konsollar için de piyasada olacak. Ancak yeni nesil konsol versiyonları hakkında enteresan bir detay ortaya çıktı. Ubisoft oyunları yeni nesil konsollarda gerçek 4K deneyimi sunacak mı? Detaylar haberimizde.

Ubisoft Oyunlarında 4K Deneyimi Ne Seviyede?

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde Watch Dogs: Legion oyununun Xbox Series X versiyonundan bir oynanış videosu yayınlanmıştı. Görsel anlamda oldukça etkileyici olan sunum, bizleri de fazlası ile heyecanlandırmıştı. Ancak oynanış videosunu inceleme altına altmış olan Beyond3D forumlarından N2O isimli bir kullanıcının ortaya koydukları ise oldukça şaşırtıcı oldu. Kullanıcı tarafından belirtilene göre Watch Dogs: Legion, en aşağı 1440p çözünürlükte çalışacakken sadece belirli sahnelerde gerçek 4K çözünürlüğe ulaşabilecek.

Geçtiğimiz haftanın başlarında Ubisoft tarafından yayınlanan bir gönderiye göre Assassin’s Creed Valhalla oyununun yeni nesil konsollarda 4K çözünürlükte 60 FPS akıcılıkta çalışacağına dair bir bilgi verilmişti. Bunun bağlantılı olarak Dualshockers sitesine bir açıklamada bulunan Ubisoft temsilcisi, oyunun şu an için PlayStation 5 konsolunda çözünürlük arttırma yöntemi ile 4K 60 FPS akıcılığında oynanacağını doğruladı.

Bu noktada PlayStation 5 ve Xbox Series X konsollarının teknik anlamda birbirlerine yakın olmalarını göz önünde bulunduracak olursak, muhtemelen hem Assassin’s Creed Valhalla hem de Watch Dogs: Legion oyunlarının sadece PC platformunda gerçek 4K deneyimi sunacağını söyleyebiliriz. Ne var ki şu an için her iki oyun adına yeni nesil konsollarda oyunculara sunulacak olan seçilebilir grafik ayarları sunulmuş değil.

Daha önceden yapılan açıklama ile Watch Dogs: Legion, yeni nesil konsollarda Işın İzleme desteği açık bir şekilde 4K 30 FPS akıcılığında oynanabilecekken Assassin’s Creed Valhalla ise, çözünürlük yükseltme yöntemi ile 4K 60 FPS deneyimi sunacak.

Assassin’s Creed Valhalla Konusu

Assassin’s Creed Valhalla, daha önceden Assassin’s Creed IV: Black Flag ve son olarak Assassin’s Creed: Origins ile karşımıza çıkan Ubisoft Montreal önderliğindeki on dört stüdyo tarafından geliştiriliyor. Savaş ve zafer hikayeleri ile büyüyen Eivor rolünde olacağız. Kardeşi Sigurd açısından sorumluluğu ve kişisel zafer tutkusu arasında kalmış olan Viking baskıncısı, ülkesinde devam etmekte olan savaşların sonucu olarak azalan kaynaklar neticesinde, Sigurd’un önerisi üzerine klanı için daha parlak bir gelecek inşa etmek için İngiltere topraklarına doğru yola çıkmak durumunda kalıyor ve esas macera da böylece başlıyor.

Watch Dogs: Legion Konusu

Bizleri Brexit sonrasındaki Londra'ya götürecek olan oyunda, bu defa tek bir karaktere bağlı olmayacağız. Baskıcı rejimi yok edip de şehri özgürlüğüne kavuşturmak için mücadele edeceğimiz yeni Watch oyununda, karşımıza çıkan herkesi yönetebilmemiz mümkün olacak.