Ubisoft, "Tom Clancy’s The Division 2"yi Duyurdu

Ubisoft, “Tom Clancy’s The Division” oyununu ilk olarak 2016 yılında piyasaya çıkarmıştı. Oyun ilk çıktığında çok ilgi görmüştü fakat oyunu bir süre oynadıktan sonra oyunda yapılabilecek yeni bir şey kalmamasından dolayı, oyuncular zamanla oyunu bırakmaya başladılar. “Tom Clancy’s The Division 2”nin geleceğine dair söylentiler vardı ancak Ubisoft bunu resmi olarak açıklamamıştı. Geçtiğimiz günlerde Ubisoft, nihayet beklenilen resmi açıklamayı yaptı ve “Tom Clancy’s The Division 2” oyunu üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

İlk oyunda olduğu gibi “Tom Clancy’s The Division 2”nin geliştirilme sürecini yine Massive Entertainment üstleniyor. Oyunun geliştirilme sürecindeki önemli detaylardan biri de yapım ekibine Ubisoft’un diğer stüdyolarının da destek olacak olması. Yapılan açıklamalara göre, Massive Entertainment ekibine oyunun yapım sürecinde, Ubisoft Annecy, Redstorm, Reflections, Ubisoft Bucharest ve Ubisoft Shanghai stüdyoları da destek olacak.

Agents, we're thrilled to let you know that we are working on Tom Clancy’s #TheDivision2. Stay tuned for more info at E3 2018! pic.twitter.com/2kg8j7sYdJ — Ubisoft UK (@UbisoftUK) 8 Mart 2018

Oyunda kullanılacak grafik motoru hakkında da açıklamalar yapıldı. Buna göre, “Tom Clancy’s The Division 2” oyununda, ilk oyunda da kullanılan Snowdrop Grafik Motoru’nun geliştirilmiş bir versiyonu kullanılacak.

Yeni oyunun yanısıra önceki oyun olan The Division da unutulmamış. Oyunun Xbox One X sürümüne getirilecek yeni bir güncelleme sayesinde, oyuna 4 yeni görev eklenecek ve oyunu 4K ve 1080p olarak oynayabileceksiniz.

“Tom Clancy’s The Division”nin PC, Xbox One ve PlayStation 4 platformları için çıkacağı duyurulurken, oyunla ilgili diğer detayların ise 12-14 Haziran 2018 tarihleri arasında ABD’de gerçekleştirilecek olan E3 2018 etkinliğinde açıklanacağı belirtildi.