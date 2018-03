Ubisoft, "Tom Clancy’s The Division 2"yi Duyurdu

Ubisoft, “Tom Clancy’s The Division” oyununu ilk olarak 2016 yılında piyasaya çıkarmıştı. Oyun ilk çıktığında çok ilgi görmüştü fakat oyunu bir süre oynadıktan sonra oyunda yapılabilecek yeni bir şey kalmamasından dolayı, oyuncular zamanla oyunu bırakmaya başladılar. “Tom Clancy’s The Division 2”nin geleceğine dair söylentiler vardı ancak Ubisoft bunu resmi olarak açıklamamıştı. Geçtiğimiz günlerde Ubisoft, nihayet beklenilen resmi açıklamayı yaptı ve “Tom Clancy’s The Division 2” oyunu üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

İlk oyunda olduğu gibi “Tom Clancy’s The Division 2”nin geliştirilme sürecini yine Massive Entertainment üstleniyor. Oyunun geliştirilme sürecindeki önemli detaylardan biri de yapım ekibine Ubisoft’un diğer stüdyolarının da destek olacak olması. Yapılan açıklamalara göre, Massive Entertainment ekibine oyunun yapım sürecinde, Ubisoft Annecy, Redstorm, Reflections, Ubisoft Bucharest ve Ubisoft Shanghai stüdyoları da destek olacak.

Agents, we're thrilled to let you know that we are working on Tom Clancy’s #TheDivision2. Stay tuned for more info at E3 2018! pic.twitter.com/2kg8j7sYdJ